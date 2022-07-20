Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике
Офис Зеленского считает, что нужны три-четыре месяца для исправления ситуации в экономике
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине может быть улучшена за четыре месяца при получении больших внешних займов и меньших тратах, заявил в среду советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов.
"У нас есть два-три, возможно, четыре месяца запаса в экономике, но нужно увеличить займы и поддержку от наших международных друзей, надо, чтобы они давали большее финансирование. А внутри страны нужно осторожнее тратить деньги", - приводит слова Милованова издание "Укринформ".
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Он отметил, что предложение правительства об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, принятое на заседании днем ранее, также является "симптомом" того, что государство нуждается во внешнем финансировании. По его словам, сейчас выросли расходы госбюджета на армию и восстановление инфраструктуры, при этом налоговые поступления от бизнеса сократились.
"Внутренние займы ... постепенно сокращаются, а внешние поступают с опозданием. В свою очередь Нацбанк выкупает долговые обязательства правительства, и таким образом растет давление на гривну, которое в будущем может повлечь за собой определенный экономический кризис", - добавил он. По данным минфина Украины, фактические государственные займы в общий фонд госбюджета за январь-июнь 2022 года составили 561,3 миллиарда гривен (около 19 миллиарда долларов США) или 133,5 % от запланированных на этот период.
Украинские власти совместно с партнёрами из Международного валютного фонда (МВФ) работают над возможными сценариями реструктуризации госдолга, включая согласованное изменение условий выплат по обязательствам, а также использование заблокированных российских активов в качестве залога, сообщал Блумберг. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Украине, которая, по данным агентства Блумберг, должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов, грозит истинный дефолт.