https://ria.ru/20220720/ukraina-1803741784.html

Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике

Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике - РИА Новости, 20.07.2022

Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике

Экономическая ситуация на Украине может быть улучшена за четыре месяца при получении больших внешних займов и меньших тратах, заявил в среду советник... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:26

2022-07-20T15:26

2022-07-20T15:26

экономика

украина

тимофей милованов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономическая ситуация на Украине может быть улучшена за четыре месяца при получении больших внешних займов и меньших тратах, заявил в среду советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов."У нас есть два-три, возможно, четыре месяца запаса в экономике, но нужно увеличить займы и поддержку от наших международных друзей, надо, чтобы они давали большее финансирование. А внутри страны нужно осторожнее тратить деньги", - приводит слова Милованова издание "Укринформ".Он отметил, что предложение правительства об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, принятое на заседании днем ранее, также является "симптомом" того, что государство нуждается во внешнем финансировании. По его словам, сейчас выросли расходы госбюджета на армию и восстановление инфраструктуры, при этом налоговые поступления от бизнеса сократились."Внутренние займы ... постепенно сокращаются, а внешние поступают с опозданием. В свою очередь Нацбанк выкупает долговые обязательства правительства, и таким образом растет давление на гривну, которое в будущем может повлечь за собой определенный экономический кризис", - добавил он. По данным минфина Украины, фактические государственные займы в общий фонд госбюджета за январь-июнь 2022 года составили 561,3 миллиарда гривен (около 19 миллиарда долларов США) или 133,5 % от запланированных на этот период.Украинские власти совместно с партнёрами из Международного валютного фонда (МВФ) работают над возможными сценариями реструктуризации госдолга, включая согласованное изменение условий выплат по обязательствам, а также использование заблокированных российских активов в качестве залога, сообщал Блумберг. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Украине, которая, по данным агентства Блумберг, должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учетом процентов, грозит истинный дефолт.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, тимофей милованов