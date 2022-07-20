https://ria.ru/20220720/teatry-1803868161.html
Около 745 млн рублей направят на ремонт и реставрацию петербургских театров
Около 745 млн рублей направят на ремонт и реставрацию петербургских театров - РИА Новости, 20.07.2022
Около 745 млн рублей направят на ремонт и реставрацию петербургских театров
На ремонт и реставрацию театров Санкт-Петербурга в этом году будет направлено около 745 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:54
2022-07-20T18:54
2022-07-20T18:54
культура
михайловский театр
санкт-петербург
борис эйфман
александр беглов
театр
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. На ремонт и реставрацию театров Санкт-Петербурга в этом году будет направлено около 745 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В преддверии нового театрального сезона 2022-2023 годов в 19 зданиях петербургских театров ведутся работы – ремонт и реставрация помещений, фасадов, интерьеров. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 745 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В частности, в этом году начинается масштабный проект по реконструкции Мюзик-Холла, а также ремонт театра "Мимигранты" и Филармонии для детей и молодежи. Идет создание кластера "Открытая сцена", продолжается строительство Театра танца Бориса Эйфмана. В Михайловском театре установили пожарную сигнализацию и отремонтировали склад декораций в опорах Кантемировского моста. Театр балета имени Леонида Якобсона завершает капитальный ремонт репетиционного зала в ротонде на улице Маяковского, театр-фестиваль "Балтийский дом" – ремонт лестницы и колонн Кировского фойе.В конце апреля Театр комедии имени Н.П. Акимова восстановил исторические балконы, выходящие на Невский проспект, в настоящее время меняет оконные блоки на внутренних фасадах. В Детском музыкальном театре "Зазеркалье" ремонтируют кровлю. К новому сезону в Театре имени Ленсовета ремонтируют вентиляцию большого зала и парадную лестницу, в театре "Буфф" ремонтируют сцену, в Театре музыкальной комедии – вентиляционную систему, огнезащиту сцены, в ТЮЗе имени А.А. Брянцева – гардероб и полы в зрительном фойе. Также к новому сезону учреждения культуры приобретают современное оборудование. Так, в ТЮЗе к октябрю появится новый звуковой цифровой пульт, в театре "Буфф" – новая система хранения декораций и пульт управления механикой сцены."Наш город живет насыщенной культурной жизнью, а наши театры – среди лучших в стране. В прошлом году на сценических площадках города состоялось около 80 премьер. Очень важно не только обновлять репертуар, но и материально-техническую базу наших сценических площадок – вовремя ремонтировать, оснащать высокотехнологичным оборудованием", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, городу удалось значительно увеличить бюджет на капитальный ремонт учреждений культуры: на эти цели в 2022-2024 годах выделено более девяти миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михайловский театр, санкт-петербург, борис эйфман, александр беглов, театр, новости культуры
Около 745 млн рублей направят на ремонт и реставрацию петербургских театров
Около 745 млн рублей направят в этом году на ремонт и реставрацию 19 театров Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. На ремонт и реставрацию театров Санкт-Петербурга в этом году будет направлено около 745 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В преддверии нового театрального сезона 2022-2023 годов в 19 зданиях петербургских театров ведутся работы – ремонт и реставрация помещений, фасадов, интерьеров. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 745 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В частности, в этом году начинается масштабный проект по реконструкции Мюзик-Холла, а также ремонт театра "Мимигранты" и Филармонии для детей и молодежи. Идет создание кластера "Открытая сцена", продолжается строительство Театра танца Бориса Эйфмана. В Михайловском театре установили пожарную сигнализацию и отремонтировали склад декораций в опорах Кантемировского моста. Театр балета имени Леонида Якобсона завершает капитальный ремонт репетиционного зала в ротонде на улице Маяковского, театр-фестиваль "Балтийский дом" – ремонт лестницы и колонн Кировского фойе.
В конце апреля Театр комедии имени Н.П. Акимова восстановил исторические балконы, выходящие на Невский проспект, в настоящее время меняет оконные блоки на внутренних фасадах. В Детском музыкальном театре "Зазеркалье" ремонтируют кровлю. К новому сезону в Театре имени Ленсовета ремонтируют вентиляцию большого зала и парадную лестницу, в театре "Буфф" ремонтируют сцену, в Театре музыкальной комедии – вентиляционную систему, огнезащиту сцены, в ТЮЗе имени А.А. Брянцева – гардероб и полы в зрительном фойе. Также к новому сезону учреждения культуры приобретают современное оборудование. Так, в ТЮЗе к октябрю появится новый звуковой цифровой пульт, в театре "Буфф" – новая система хранения декораций и пульт управления механикой сцены.
"Наш город живет насыщенной культурной жизнью, а наши театры – среди лучших в стране. В прошлом году на сценических площадках города состоялось около 80 премьер. Очень важно не только обновлять репертуар, но и материально-техническую базу наших сценических площадок – вовремя ремонтировать, оснащать высокотехнологичным оборудованием", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, городу удалось значительно увеличить бюджет на капитальный ремонт учреждений культуры: на эти цели в 2022-2024 годах выделено более девяти миллиардов рублей.