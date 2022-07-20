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Российские ученые нашли молекулярную основу новых обезболивающих лекарств - РИА Новости, 20.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html
Российские ученые нашли молекулярную основу новых обезболивающих лекарств
Российские ученые нашли молекулярную основу новых обезболивающих лекарств - РИА Новости, 20.07.2022
Российские ученые нашли молекулярную основу новых обезболивающих лекарств
Российские ученые нашли молекулы, которые могут стать основой новых обезболивающих лекарств, не вызывающих привыкания, сообщили РИА Новости в министерстве науки РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:04
2022-07-20T08:11
наука
россия
санкт-петербург
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские ученые нашли молекулы, которые могут стать основой новых обезболивающих лекарств, не вызывающих привыкания, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Этого результата добились специалисты подведомственных Минобрнауки и расположенных в Санкт-Петербурге Института физиологии имени Павлова РАН и Физико-технического института имени Иоффе РАН."В настоящий момент в арсенале практической медицины отсутствуют безопасные и эффективные анальгетики, хотя спрос на них огромен: сотни миллионов людей во всем мире страдают от хронической боли", - рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии возбудимых мембран Института физиологии Борис Крылов.По его словам, назначение препаратов из группы опиатов пациентам с острой болью, онкологической болью и с хроническим болевым синдромом приводит к необратимым негативным побочным эффектам и к "опиоидному кризису", заставляющему страдать миллионы людей.Изучение молекулярных механизмов возникновения и модуляции болевых сигналов позволило ученым Института физиологии вместе с коллегами из Физтеха "сделать первые шаги для решения проблемы "опиоидного кризиса", отметил Крылов.В ходе экспериментов с помощью передовых методов специалисты проследили за механизмом специфического связывания "атакующей молекулы" короткого пептида - молекулы, состоящей из трех одинаковых остатков аминокислоты аргинина, с молекулой так называемого медленного натриевого канала, участвующего в передаче болевых ощущений в центральной нервной системе.Выяснилось, что эта "атакующая молекула", синтезированная в двух формах, способна специфически снижать функциональную активность медленного натриевого канала, что делает ее перспективным претендентом на роль анальгетических лекарственных субстанций, пояснили ученые.Кроме того, исследователям удалось установить геометрию молекулы, обеспечивающую ее физиологическое действие, и даже незначительное отклонение от которой приводит к потере лекарственной активности. Полученные результаты важны для фундаментальной науки, поскольку показывают, как должна происходить "настройка" тончайших молекулярных механизмов на атомарном уровне, подчеркивают авторы работы.По словам физиологов, структура анальгетических пептидных субстанций, состоящих из исключительно коротких пептидов, может быть абсолютно безопасной для здоровья.Исследование выполнялось при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы научного центра мирового уровня "Павловский центр" "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости". Результаты работы опубликованы в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.
https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html
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россия, санкт-петербург, российская академия наук, наука
08:04 20.07.2022 (обновлено: 08:11 20.07.2022)
 
Российские ученые нашли молекулярную основу новых обезболивающих лекарств

Российские ученые нашли основу новых обезболивающих лекарств, не вызывающих привыкания

© Depositphotos / IgorVetushkoЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские ученые нашли молекулы, которые могут стать основой новых обезболивающих лекарств, не вызывающих привыкания, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Этого результата добились специалисты подведомственных Минобрнауки и расположенных в Санкт-Петербурге Института физиологии имени Павлова РАН и Физико-технического института имени Иоффе РАН.
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19 июля, 05:02Наука
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"В настоящий момент в арсенале практической медицины отсутствуют безопасные и эффективные анальгетики, хотя спрос на них огромен: сотни миллионов людей во всем мире страдают от хронической боли", - рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии возбудимых мембран Института физиологии Борис Крылов.
По его словам, назначение препаратов из группы опиатов пациентам с острой болью, онкологической болью и с хроническим болевым синдромом приводит к необратимым негативным побочным эффектам и к "опиоидному кризису", заставляющему страдать миллионы людей.
Изучение молекулярных механизмов возникновения и модуляции болевых сигналов позволило ученым Института физиологии вместе с коллегами из Физтеха "сделать первые шаги для решения проблемы "опиоидного кризиса", отметил Крылов.
В ходе экспериментов с помощью передовых методов специалисты проследили за механизмом специфического связывания "атакующей молекулы" короткого пептида - молекулы, состоящей из трех одинаковых остатков аминокислоты аргинина, с молекулой так называемого медленного натриевого канала, участвующего в передаче болевых ощущений в центральной нервной системе.
Выяснилось, что эта "атакующая молекула", синтезированная в двух формах, способна специфически снижать функциональную активность медленного натриевого канала, что делает ее перспективным претендентом на роль анальгетических лекарственных субстанций, пояснили ученые.
Кроме того, исследователям удалось установить геометрию молекулы, обеспечивающую ее физиологическое действие, и даже незначительное отклонение от которой приводит к потере лекарственной активности. Полученные результаты важны для фундаментальной науки, поскольку показывают, как должна происходить "настройка" тончайших молекулярных механизмов на атомарном уровне, подчеркивают авторы работы.
По словам физиологов, структура анальгетических пептидных субстанций, состоящих из исключительно коротких пептидов, может быть абсолютно безопасной для здоровья.
Исследование выполнялось при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы научного центра мирового уровня "Павловский центр" "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости". Результаты работы опубликованы в международном журнале International Journal of Molecular Sciences.
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