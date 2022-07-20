https://ria.ru/20220720/fish-and-chips-1803769392.html

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы - РИА Новости, 20.07.2022

Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы

Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, подающие традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба и картошка-фри),... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:44

2022-07-20T15:44

2022-07-20T15:45

экономика

россия

великобритания

борис джонсон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, подающие традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба и картошка-фри), отказаться от использования рыбы из России, подорожавшей после введения санкций на импорт."Я думаю, очень важно призывать наши замечательные заведения, где подают фиш-энд-чипс, использовать не только российские фиш-энд-чипс", - сказал он, отвечая на вопросы парламентария, выразившего озабоченность по поводу антироссийских санкций.Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляются по заключенным контрактам. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако повышение Британией до 35% пошлин на импорт белой рыбы из России делает поставки труднодоступными и дорогими. В результате около трети заведений, специализирующихся на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия.Ранее сообщалось, что руководство профсоюзной организации "Национальная федерация продавцов жареной рыбы" намерено обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

https://ria.ru/20220709/politika-1801363161.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, великобритания, борис джонсон, санкции в отношении россии