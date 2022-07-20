15:44 20.07.2022 (обновлено: 15:45 20.07.2022)
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
Джонсон призвал заведения, подающие фиш-энд-чипс, отказаться от российской рыбы
Рыба с картофелем фри и зелёным горошком. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон призвал заведения, подающие традиционное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба и картошка-фри), отказаться от использования рыбы из России, подорожавшей после введения санкций на импорт.
"Я думаю, очень важно призывать наши замечательные заведения, где подают фиш-энд-чипс, использовать не только российские фиш-энд-чипс", - сказал он, отвечая на вопросы парламентария, выразившего озабоченность по поводу антироссийских санкций.
Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляются по заключенным контрактам. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако повышение Британией до 35% пошлин на импорт белой рыбы из России делает поставки труднодоступными и дорогими. В результате около трети заведений, специализирующихся на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия.
Ранее сообщалось, что руководство профсоюзной организации "Национальная федерация продавцов жареной рыбы" намерено обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.