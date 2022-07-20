https://ria.ru/20220720/chay-1803902568.html

Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции

Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции - РИА Новости, 20.07.2022

Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции

Минсельхоз РФ поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции и уже прорабатывает этот вопрос, в министерстве также отметили, что... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T21:23

2022-07-20T21:23

2022-07-20T21:25

владимир путин

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции и уже прорабатывает этот вопрос, в министерстве также отметили, что иван-чай обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" чай и кофе на полках магазинов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.Ранее в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, обращаясь к президенту Владимиру Путину, обратил внимание на высокий потенциал развития производства этого растения в России и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, по его мнению, необходимо признать иван-чай сельхозпродуктом. Путин в ответ пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия"."Полностью поддерживаем Александра! Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине. Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что эта мера откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в России. Кроме того, Минсельхоз уже третий год поддерживает иван-чай и многие другие региональные бренды в рамках проекта "Вкусы России", призванного познакомить россиян и не только с гастрономическим богатством нашей страны, напомнили в министерстве."Обязательно подумаем, как еще можно поддержать производителей этого исконно русского напитка", - добавили в Минсельхозе.

https://ria.ru/20220720/ivan-chay-1803798710.html

https://ria.ru/20210303/ivan-chay-1599794219.html

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владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)