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"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html
"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели
"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели - РИА Новости, 19.07.2022
"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Союзные войска армий России, ЛНР и ДНР стягивают силы к Северску и продолжают медленно наступать в направлении Соледара и Артемовска. Отсюда открывается прямая... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:00
2022-07-19T14:22
безопасность
андрей марочко
эдуард басурин
северск
артемовск
славянск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска армий России, ЛНР и ДНР стягивают силы к Северску и продолжают медленно наступать в направлении Соледара и Артемовска. Отсюда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск, где ВСУ собрали самые боеспособные части, оснащенные западным оружием и обученные натовскими инструкторами. Здесь же находится штаб Операции объединенных сил (ООС), руководящий действиями украинской армии в Донбассе. О ситуации на севере региона — в материале РИА Новости.Последний рубежСеверск — небольшой город площадью 15 квадратных километров с довоенным населением 11 тысяч человек. Тут нет крупных производств и критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Однако там пересекаются две стратегически важные дороги. Одна ведет на Славянск с северо-востока, вторая — на юг, в сторону Соледара и Артемовска.Поэтому Северск необходим для дальнейшего наступления. Сейчас город блокирован с трех сторон, идут бои в застройке. Как сообщил РИА Новости представитель армии ЛНР Андрей Марочко, войска контролируют большую часть коммуникаций. ВСУ еще могут покинуть Северск, но только в направлении Соледара. Причем трасса простреливается союзными армиями. Однако украинское командование все же перебросило туда до двух батальонов личного состава, а также ствольную и реактивную артиллерию."В самом Северске достаточно сильный гарнизон, — объясняет офицер армии ДНР с позывным Клим. — Именно сюда украинцы, а также иностранные наемники отступили из Лисичанска, фактически сдав город без боя. Предполагаю, здесь тоже особенно яростно обороняться не планируют. Все указывает на то, что Киев сделал ставку на Артемовск, Славянск и Краматорск. Там самые боеспособные подразделения. Такой же "халявы", как в Лисичанске, мы не ждем. Все будет всерьез".Рубеж, удерживаемый ВСУ между Славянском, Краматорском, Константиновкой и Артемовском, — последняя линия обороны на севере Донбасса. На этот укрепрайон Киев за восемь лет потратил миллиарды гривен. Бетонированные окопы, минные заграждения, укрытия для техники — предусмотрено все, чтобы долго отбиваться.Плацдарм для наступленияКраматорск, Славянск и Артемовск имеют для ВСУ важнейшее значение.По данным из открытых источников, в Артемовске более 15 тысяч солдат — подразделения 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, Нацгвардия, наемники.Часть войск обороняет Соледар, что чуть севернее. В городе есть высотная застройка и несколько крупных промышленных предприятий с подземными укрытиями.Разгром этой группировки станет сильнейшим ударом по украинской армии. Отсюда союзные войска смогут наступать в сторону Краматорска — на запад, через Константиновку и Дружковку, или на северо-запад — на Славянск.Сложная агломерацияБои за Артемовск, как отмечают в ДНР, — "генеральная репетиция" наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Население этих двух городов превышает 250 тысяч человек, плотная застройка, сложный рельеф. Краматорск — это одна большая "Азовсталь", крупный промышленный узел со множеством заводов и предприятий.Славянск также с наскока не взять, что доказал опыт ополченцев, несколько месяцев удерживавших город против многочисленно превосходящих сил Киева весной и летом 2014-го. Важнейший узел обороны ВСУ здесь — гора Карачун к юго-западу. Оттуда открывается широкий обзор местности, что позволяет корректировать артиллерийский огонь.Как ранее сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин, общая численность группировки ВСУ, сосредоточенной на линии фронта от Авдеевки до Славянска, достигает 60-70 тысяч человек. Штурмовать в лоб никто не собирается. Их окружат, отрежут от путей снабжения и начнут методично подавлять артиллерией и авиацией.В понедельник официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин заявил, что союзные войска перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Константиновку с Авдеевкой, которая оказалась в полукольце. Крышка этого огромного котла уже захлопывается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/tanki-1803192290.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, андрей марочко, эдуард басурин, северск, артемовск, славянск, вооруженные силы украины
08:00 19.07.2022 (обновлено: 14:22 19.07.2022)
 

"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке Гвоздика - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Союзные войска армий России, ЛНР и ДНР стягивают силы к Северску и продолжают медленно наступать в направлении Соледара и Артемовска. Отсюда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск, где ВСУ собрали самые боеспособные части, оснащенные западным оружием и обученные натовскими инструкторами. Здесь же находится штаб Операции объединенных сил (ООС), руководящий действиями украинской армии в Донбассе. О ситуации на севере региона — в материале РИА Новости.

Последний рубеж

Северск — небольшой город площадью 15 квадратных километров с довоенным населением 11 тысяч человек. Тут нет крупных производств и критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Однако там пересекаются две стратегически важные дороги. Одна ведет на Славянск с северо-востока, вторая — на юг, в сторону Соледара и Артемовска.
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Стало известно количество уничтоженных танков ВСУ с начала спецоперации
Поэтому Северск необходим для дальнейшего наступления. Сейчас город блокирован с трех сторон, идут бои в застройке. Как сообщил РИА Новости представитель армии ЛНР Андрей Марочко, войска контролируют большую часть коммуникаций. ВСУ еще могут покинуть Северск, но только в направлении Соледара. Причем трасса простреливается союзными армиями. Однако украинское командование все же перебросило туда до двух батальонов личного состава, а также ствольную и реактивную артиллерию.
"В самом Северске достаточно сильный гарнизон, — объясняет офицер армии ДНР с позывным Клим. — Именно сюда украинцы, а также иностранные наемники отступили из Лисичанска, фактически сдав город без боя. Предполагаю, здесь тоже особенно яростно обороняться не планируют. Все указывает на то, что Киев сделал ставку на Артемовск, Славянск и Краматорск. Там самые боеспособные подразделения. Такой же "халявы", как в Лисичанске, мы не ждем. Все будет всерьез".
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в Лисичанске
Рубеж, удерживаемый ВСУ между Славянском, Краматорском, Константиновкой и Артемовском, — последняя линия обороны на севере Донбасса. На этот укрепрайон Киев за восемь лет потратил миллиарды гривен. Бетонированные окопы, минные заграждения, укрытия для техники — предусмотрено все, чтобы долго отбиваться.

Плацдарм для наступления

Краматорск, Славянск и Артемовск имеют для ВСУ важнейшее значение.
По данным из открытых источников, в Артемовске более 15 тысяч солдат — подразделения 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, Нацгвардия, наемники.
Разрушенные дома - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Не успели уничтожить". Что происходит в Донбассе
Часть войск обороняет Соледар, что чуть севернее. В городе есть высотная застройка и несколько крупных промышленных предприятий с подземными укрытиями.
Разгром этой группировки станет сильнейшим ударом по украинской армии. Отсюда союзные войска смогут наступать в сторону Краматорска — на запад, через Константиновку и Дружковку, или на северо-запад — на Славянск.

Сложная агломерация

Бои за Артемовск, как отмечают в ДНР, — "генеральная репетиция" наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Население этих двух городов превышает 250 тысяч человек, плотная застройка, сложный рельеф. Краматорск — это одна большая "Азовсталь", крупный промышленный узел со множеством заводов и предприятий.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР
Славянск также с наскока не взять, что доказал опыт ополченцев, несколько месяцев удерживавших город против многочисленно превосходящих сил Киева весной и летом 2014-го. Важнейший узел обороны ВСУ здесь — гора Карачун к юго-западу. Оттуда открывается широкий обзор местности, что позволяет корректировать артиллерийский огонь.
Как ранее сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин, общая численность группировки ВСУ, сосредоточенной на линии фронта от Авдеевки до Славянска, достигает 60-70 тысяч человек. Штурмовать в лоб никто не собирается. Их окружат, отрежут от путей снабжения и начнут методично подавлять артиллерией и авиацией.
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 250 иностранных боевиков в ДНР
В понедельник официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин заявил, что союзные войска перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Константиновку с Авдеевкой, которая оказалась в полукольце. Крышка этого огромного котла уже захлопывается.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоЭдуард БасуринСеверскАртемовскСлавянскВооруженные силы Украины
 
 
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