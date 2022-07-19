https://ria.ru/20220719/orlova-1803394673.html
Орлова рассказала об отношениях с родителями Жанны Фриске
Орлова рассказала об отношениях с родителями Жанны Фриске - РИА Новости, 19.07.2022
Орлова рассказала об отношениях с родителями Жанны Фриске
Ольгу Орлову в социальных сетях попросили прокомментировать ее отношения с семьей Жанны Фриске. Артистка отметила, что поддерживает связь с родителями и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:23
2022-07-19T11:23
2022-07-19T11:23
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ольгу Орлову в социальных сетях попросили прокомментировать ее отношения с семьей Жанны Фриске. Артистка отметила, что поддерживает связь с родителями и сестрой.Сын Платон родился 7 апреля 2013 года в отношениях Фриске с ведущим Дмитрием Шепелевым. Жанна ушла из жизни, когда ребенку было два года. С того времени в прессе часто появлялись новые подробности разбирательств между родителями Фриске и Шепелевым. В частности, речь шла о долях ведущего в двух спорных квартирах, которые он хотел продать.В этом году сестра Жанны Наталья родила первенца. Девочку назвали Луной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга орлова, шоу-бизнес, жанна фриске, дмитрий шепелев, наталья фриске
Орлова рассказала об отношениях с родителями Жанны Фриске
Певица Ольга Орлова рассказала о близких отношениях с родителями Жанны Фриске