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Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным - РИА Новости, 19.07.2022
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Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным
Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным - РИА Новости, 19.07.2022
Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным
Для внешней политики России вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным, заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:26
2022-07-19T17:26
безопасность
россия
азербайджан
армения
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Для внешней политики России вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным, заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Для внешней политики РФ в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным", - сказал Нарышкин в Баку в ходе пресс-конференции. По его словам, взаимодействие спецслужб Азербайджана и России имеет особое значение для мира в регионе.В Азербайджан директор СВР приехал из Армении, где по итогам встреч с премьером Николом Пашиняном и главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном назвал отношения с армянскими коллегами "доверительными и очень профессиональными".На пресс-конференции в Баку Нарышкин повторил, что "поездка в Ереван прошла по плану". "Разведывательные подразделения Службы национальной безопасности Республики Армения и сама служба являются нашим партнером. Мы поддерживаем партнерское взаимодействие с Ереваном. История взаимодействия с нашими коллегами из Армении насчитывает многие-многие годы, так же, как с нашими друзьями из Азербайджана", - отметил глава российской разведки.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регион вошли российские миротворцы.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802924651.html
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безопасность, россия, азербайджан, армения, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
17:26 19.07.2022
 
Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным

Нарышкин назвал вопрос восстановления мира на Южном Кавказе приоритетным для России

© Sputnik / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
© Sputnik
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Для внешней политики России вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным, заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Для внешней политики РФ в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным", - сказал Нарышкин в Баку в ходе пресс-конференции. По его словам, взаимодействие спецслужб Азербайджана и России имеет особое значение для мира в регионе.
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В Азербайджан директор СВР приехал из Армении, где по итогам встреч с премьером Николом Пашиняном и главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном назвал отношения с армянскими коллегами "доверительными и очень профессиональными".
На пресс-конференции в Баку Нарышкин повторил, что "поездка в Ереван прошла по плану". "Разведывательные подразделения Службы национальной безопасности Республики Армения и сама служба являются нашим партнером. Мы поддерживаем партнерское взаимодействие с Ереваном. История взаимодействия с нашими коллегами из Армении насчитывает многие-многие годы, так же, как с нашими друзьями из Азербайджана", - отметил глава российской разведки.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регион вошли российские миротворцы.
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БезопасностьРоссияАзербайджанАрменияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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