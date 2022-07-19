https://ria.ru/20220719/galkin-1803410795.html

Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии

Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии - РИА Новости, 19.07.2022

Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии

Максим Галкин анонсировал в социальных сетях масштабный гастрольный тур по городам Европы и Новой Зеландии. В августе и сентябре, судя по публикации, у него... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:32

2022-07-19T13:32

2022-07-19T13:32

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юрмала

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Максим Галкин анонсировал в социальных сетях масштабный гастрольный тур по городам Европы и Новой Зеландии. В августе и сентябре, судя по публикации, у него пройдет 18 концертов. Среди городов – Юрмала, Тарту, Таллин, Хельсинки, Варшава, Лондон, Сидней, Мельбурн, Прага и другие.Долгое время Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми находились в Израиле, затем они переехали в Юрмалу. Максим периодически выходит на связь с поклонниками и опровергает слухи о себе. В частности, недавно он прокомментировал домыслы о свидании с любовником в Латвии.Примадонна в социальных сетях появляется редко. По мнению некоторых друзей певицы, она в скором времени может вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева, юрмала, израиль, латвия