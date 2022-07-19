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Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии - РИА Новости, 19.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220719/galkin-1803410795.html
Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии
Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии - РИА Новости, 19.07.2022
Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии
Максим Галкин анонсировал в социальных сетях масштабный гастрольный тур по городам Европы и Новой Зеландии. В августе и сентябре, судя по публикации, у него... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:32
2022-07-19T13:32
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шоу-бизнес
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алла пугачева
юрмала
израиль
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Максим Галкин анонсировал в социальных сетях масштабный гастрольный тур по городам Европы и Новой Зеландии. В августе и сентябре, судя по публикации, у него пройдет 18 концертов. Среди городов – Юрмала, Тарту, Таллин, Хельсинки, Варшава, Лондон, Сидней, Мельбурн, Прага и другие.Долгое время Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми находились в Израиле, затем они переехали в Юрмалу. Максим периодически выходит на связь с поклонниками и опровергает слухи о себе. В частности, недавно он прокомментировал домыслы о свидании с любовником в Латвии.Примадонна в социальных сетях появляется редко. По мнению некоторых друзей певицы, она в скором времени может вернуться в Россию.
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знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева, юрмала, израиль, латвия
13:32 19.07.2022
 
Галкин анонсировал гастрольный тур по Европе и Новой Зеландии

Максим Галкин анонсировал в Сети тур по Европе и Новой Зеландии в августе и сентябре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Максим Галкин анонсировал в социальных сетях масштабный гастрольный тур по городам Европы и Новой Зеландии. В августе и сентябре, судя по публикации, у него пройдет 18 концертов. Среди городов – Юрмала, Тарту, Таллин, Хельсинки, Варшава, Лондон, Сидней, Мельбурн, Прага и другие.

"Дорогие зрители, это расписание моих концертов в августе и сентябре. <…> Пишите, где бы вы еще хотели концерты, и до встречи", – написал артист.

Долгое время Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми находились в Израиле, затем они переехали в Юрмалу. Максим периодически выходит на связь с поклонниками и опровергает слухи о себе. В частности, недавно он прокомментировал домыслы о свидании с любовником в Латвии.
Примадонна в социальных сетях появляется редко. По мнению некоторых друзей певицы, она в скором времени может вернуться в Россию.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесМаксим ГалкинАлла ПугачеваЮрмалаИзраильЛатвия
 
 
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