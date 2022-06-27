14:51 27.06.2022 (обновлено: 17:09 27.06.2022)
"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой
Розенбаум назвал уехавшую в Израиль Пугачеву любимым человеком
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался.
"Я Аллу безумно люблю. Я с ней не прощался и прощаться не собираюсь. Пару раз я с ней даже разговаривал, по-моему, по телефону сейчас уже. Почему нет? С какого перепугу я не должен с ней общаться? Она для меня очень близкий человек, я ее безумно люблю. Она – эпоха в эстрадной музыке", – заявил артист.
В интервью Ксении Собчак Розенбаум добавил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.
"Я не буду ее осуждать, обсуждать и так далее. Если вы хотите, чтобы я влез в слово "предатель", я не влезу в него. <…> Она уехала, может и вернется, а может не вернется. Скорее первое, я так думаю. Она мой любимый человек", – заключил певец.
Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица отмечала, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении.
Очень редко артистка выходит на связь с поклонниками в социальных сетях. В недавней публикации она поддержала своего супруга.