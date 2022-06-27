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"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/rozenbaum-1798418054.html
"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой
"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой - РИА Новости, 27.06.2022
"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой
Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:51
2022-06-27T17:09
шоубиз
знаменитости
александр розенбаум
алла пугачева
шоу-бизнес
израиль
ксения собчак
максим галкин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался.В интервью Ксении Собчак Розенбаум добавил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица отмечала, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении.Очень редко артистка выходит на связь с поклонниками в социальных сетях. В недавней публикации она поддержала своего супруга.
https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html
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знаменитости, александр розенбаум, алла пугачева, шоу-бизнес, израиль, ксения собчак, максим галкин
14:51 27.06.2022 (обновлено: 17:09 27.06.2022)
 
"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой

Розенбаум назвал уехавшую в Израиль Пугачеву любимым человеком

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Розенбаум
Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался.

"Я Аллу безумно люблю. Я с ней не прощался и прощаться не собираюсь. Пару раз я с ней даже разговаривал, по-моему, по телефону сейчас уже. Почему нет? С какого перепугу я не должен с ней общаться? Она для меня очень близкий человек, я ее безумно люблю. Она – эпоха в эстрадной музыке", – заявил артист.

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В интервью Ксении Собчак Розенбаум добавил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.

"Я не буду ее осуждать, обсуждать и так далее. Если вы хотите, чтобы я влез в слово "предатель", я не влезу в него. <…> Она уехала, может и вернется, а может не вернется. Скорее первое, я так думаю. Она мой любимый человек", – заключил певец.

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица отмечала, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении.
Очень редко артистка выходит на связь с поклонниками в социальных сетях. В недавней публикации она поддержала своего супруга.
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