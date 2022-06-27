https://ria.ru/20220627/rozenbaum-1798418054.html

"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой

"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой - РИА Новости, 27.06.2022

"Мой любимый человек": Розенбаум высказался об уехавшей Пугачевой

Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:51

2022-06-27T14:51

2022-06-27T17:09

шоубиз

знаменитости

александр розенбаум

алла пугачева

шоу-бизнес

израиль

ксения собчак

максим галкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/50/1558655039_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5d1b6226582cf55ed61f86e0ad3961b4.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Александр Розенбаум признался в любви уехавшей в Израиль Алле Пугачевой и отметил, что пару раз с ней созванивался.В интервью Ксении Собчак Розенбаум добавил, что Примадонна вполне может вернуться в Россию.Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица отмечала, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении.Очень редко артистка выходит на связь с поклонниками в социальных сетях. В недавней публикации она поддержала своего супруга.

https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html

https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр розенбаум, алла пугачева, шоу-бизнес, израиль, ксения собчак, максим галкин