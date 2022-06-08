https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
Пугачева публично поддержала Галкина
Пугачева публично поддержала Галкина - РИА Новости, 08.06.2022
Пугачева публично поддержала Галкина
Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:46
2022-06-08T18:46
2022-06-08T18:58
шоубиз
россия
израиль
латвия
алла пугачева
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784037794_0:45:3164:1825_1920x0_80_0_0_1c3f16f497f60e1501ec87dd30271433.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. Ранее пост выложил Галкин. В послании он отметил, что никогда на своих концертах не оскорблял родину, а лишь пародировал политиков. Кроме того, он заверил, что продолжит делать это и дальше. Галкин, Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица, в свою очередь, отметила, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении. Галкин же анонсировал свои гастроли за границей. В частности, в августе он выступит в латвийской Юрмале.
https://ria.ru/20220608/galkin-1794055665.html
https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
россия
израиль
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784037794_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a10125b74ee8e6ab1cb7c921ed8beb7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, латвия, алла пугачева, максим галкин
18:46 08.06.2022 (обновлено: 18:58 08.06.2022)
Пугачева публично поддержала Галкина
Алла Пугачева впервые после отъезда в Израиль публично поддержала Максима Галкина