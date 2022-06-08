https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

Пугачева публично поддержала Галкина

Пугачева публично поддержала Галкина - РИА Новости, 08.06.2022

Пугачева публично поддержала Галкина

Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:46

2022-06-08T18:46

2022-06-08T18:58

шоубиз

россия

израиль

латвия

алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. Ранее пост выложил Галкин. В послании он отметил, что никогда на своих концертах не оскорблял родину, а лишь пародировал политиков. Кроме того, он заверил, что продолжит делать это и дальше. Галкин, Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица, в свою очередь, отметила, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении. Галкин же анонсировал свои гастроли за границей. В частности, в августе он выступит в латвийской Юрмале.

https://ria.ru/20220608/galkin-1794055665.html

https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html

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израиль

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Роман Харрасов

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Роман Харрасов

россия, израиль, латвия, алла пугачева, максим галкин