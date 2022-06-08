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Пугачева публично поддержала Галкина - РИА Новости, 08.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
Пугачева публично поддержала Галкина
Пугачева публично поддержала Галкина - РИА Новости, 08.06.2022
Пугачева публично поддержала Галкина
Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:46
2022-06-08T18:58
шоубиз
россия
израиль
латвия
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России. Ранее пост выложил Галкин. В послании он отметил, что никогда на своих концертах не оскорблял родину, а лишь пародировал политиков. Кроме того, он заверил, что продолжит делать это и дальше. Галкин, Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица, в свою очередь, отметила, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении. Галкин же анонсировал свои гастроли за границей. В частности, в августе он выступит в латвийской Юрмале.
https://ria.ru/20220608/galkin-1794055665.html
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россия, израиль, латвия, алла пугачева, максим галкин
18:46 08.06.2022 (обновлено: 18:58 08.06.2022)
 
Пугачева публично поддержала Галкина

Алла Пугачева впервые после отъезда в Израиль публично поддержала Максима Галкина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Алла Пугачева в своей социальной сети выложила репост видео Максима Галкина. В нем юморист ответил на критику за оскорбления России.
"Имеющий уши да услышит", – коротко подписала видео Примадонна.
Ранее пост выложил Галкин. В послании он отметил, что никогда на своих концертах не оскорблял родину, а лишь пародировал политиков. Кроме того, он заверил, что продолжит делать это и дальше.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 17:01Шоубиз
Галкин оправдался за критику России
Галкин, Пугачева и их дети несколько месяцев живут в Израиле. Семья отказывается называть это эмиграцией. Певица, в свою очередь, отметила, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, а сейчас находится на лечении.
Галкин же анонсировал свои гастроли за границей. В частности, в августе он выступит в латвийской Юрмале.
Певец Николай Носков на юбилейном шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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ШоубизРоссияИзраильЛатвияАлла ПугачеваМаксим Галкин
 
 
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