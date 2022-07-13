https://ria.ru/20220713/galkin-1802252195.html
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником - РИА Новости, 13.07.2022
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником
Максим Галкин в социальных сетях ответил на слухи о свидании с любовником в Латвии. Ранее в СМИ появилась информация, будто шоумена засняли в одном из... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:32
2022-07-13T17:32
2022-07-13T17:32
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максим галкин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях ответил на слухи о свидании с любовником в Латвии. Ранее в СМИ появилась информация, будто шоумена засняли в одном из ресторанов "с красивым юношей".Галкин высмеял фейковую новость.Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми сейчас находится в Юрмале. Туда они переехали из Израиля, где находились с начала весны. По мнению некоторых друзей Примадонны, она в скором времени может вернуться в Россию.
https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником
Максим Галкин ответил на слухи о свидании с любовником в ресторане в Латвии