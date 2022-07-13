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Галкин ответил на слухи о свидании с любовником - РИА Новости, 13.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220713/galkin-1802252195.html
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником - РИА Новости, 13.07.2022
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником
Максим Галкин в социальных сетях ответил на слухи о свидании с любовником в Латвии. Ранее в СМИ появилась информация, будто шоумена засняли в одном из... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:32
2022-07-13T17:32
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
максим галкин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях ответил на слухи о свидании с любовником в Латвии. Ранее в СМИ появилась информация, будто шоумена засняли в одном из ресторанов "с красивым юношей".Галкин высмеял фейковую новость.Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми сейчас находится в Юрмале. Туда они переехали из Израиля, где находились с начала весны. По мнению некоторых друзей Примадонны, она в скором времени может вернуться в Россию.
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знаменитости, шоу-бизнес, максим галкин
17:32 13.07.2022
 
Галкин ответил на слухи о свидании с любовником

Максим Галкин ответил на слухи о свидании с любовником в ресторане в Латвии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Максим Галкин в социальных сетях ответил на слухи о свидании с любовником в Латвии. Ранее в СМИ появилась информация, будто шоумена засняли в одном из ресторанов "с красивым юношей".
Галкин высмеял фейковую новость.

"Спасибо хоть с красивым. Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался", – написал шоумен.

Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми сейчас находится в Юрмале. Туда они переехали из Израиля, где находились с начала весны. По мнению некоторых друзей Примадонны, она в скором времени может вернуться в Россию.
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