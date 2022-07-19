https://ria.ru/20220719/festival-1803545452.html

В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally

В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally - РИА Новости, 19.07.2022

В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally

В городе Выборг Ленинградской области с 22-24 июля пройдет второй туристический мотофестиваль Baltic Rally, который соберет более 90 тысяч участников, рассказал РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:06

2022-07-19T19:06

2022-07-19T19:06

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

guns n' roses

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области с 22-24 июля пройдет второй туристический мотофестиваль Baltic Rally, который соберет более 90 тысяч участников, рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.По его словам, первый фестиваль, который несмотря на то, что прошел в 2021 году при строгом соблюдении противоэпидемиологических ограничений, собрал более 18 тысяч зрителей. В этом году эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие более масштабно.Программа второго фестиваля обширная и включает в себя более 40 активностей на любой вкус и возраст, в том числе: выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурсы мотошлемов и рисунка, скоростной стенд Drag Racing, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры; зону мотоклубов и детскую площадку."Каждый найдет для себя что-нибудь интересное. На Baltic rally отметит свое семилетие принимающий мотоклуб Leningrad Chapter H.O.G., который проведет традиционный мотоквест Poker Run и кулинарное шоу в честь своего Дня рождения",— добавил координатор фестиваля Игорь Щербаков отметив, что гости фестиваля смогут ознакомиться с лимитированными версиями мотоциклов итальянских производителей из частной коллекции: легендарные Ducati и Bimota и экстраординарный Vyrus от Асканио Родориго, своего рода Пикассо итальянского мотомира, а также Xerox 999, которым владел гитарист группы Guns’n’roses.Главным событием мероприятия станет мотопарад "До Государственной границы" вдоль Сайменского канала. Его возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20211203/gran-pri-1762058916.html

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html

ленинградская область

выборг

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, guns n' roses, выборг