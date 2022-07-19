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В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally - РИА Новости, 19.07.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220719/festival-1803545452.html
В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally
В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally - РИА Новости, 19.07.2022
В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally
В городе Выборг Ленинградской области с 22-24 июля пройдет второй туристический мотофестиваль Baltic Rally, который соберет более 90 тысяч участников, рассказал РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:06
2022-07-19T19:06
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
guns n' roses
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области с 22-24 июля пройдет второй туристический мотофестиваль Baltic Rally, который соберет более 90 тысяч участников, рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.По его словам, первый фестиваль, который несмотря на то, что прошел в 2021 году при строгом соблюдении противоэпидемиологических ограничений, собрал более 18 тысяч зрителей. В этом году эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие более масштабно.Программа второго фестиваля обширная и включает в себя более 40 активностей на любой вкус и возраст, в том числе: выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурсы мотошлемов и рисунка, скоростной стенд Drag Racing, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры; зону мотоклубов и детскую площадку."Каждый найдет для себя что-нибудь интересное. На Baltic rally отметит свое семилетие принимающий мотоклуб Leningrad Chapter H.O.G., который проведет традиционный мотоквест Poker Run и кулинарное шоу в честь своего Дня рождения",— добавил координатор фестиваля Игорь Щербаков отметив, что гости фестиваля смогут ознакомиться с лимитированными версиями мотоциклов итальянских производителей из частной коллекции: легендарные Ducati и Bimota и экстраординарный Vyrus от Асканио Родориго, своего рода Пикассо итальянского мотомира, а также Xerox 999, которым владел гитарист группы Guns’n’roses.Главным событием мероприятия станет мотопарад "До Государственной границы" вдоль Сайменского канала. Его возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
https://ria.ru/20211203/gran-pri-1762058916.html
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ленинградская область
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ленинградская область, александр дрозденко, guns n' roses, выборг
19:06 19.07.2022
 

В Выборге в июле пройдет второй фестиваль Baltic Rally

© Фото : Правительство Ленинградской областиМотофестиваль Baltic Rally
Мотофестиваль Baltic Rally - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Мотофестиваль Baltic Rally. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области с 22-24 июля пройдет второй туристический мотофестиваль Baltic Rally, который соберет более 90 тысяч участников, рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.
По его словам, первый фестиваль, который несмотря на то, что прошел в 2021 году при строгом соблюдении противоэпидемиологических ограничений, собрал более 18 тысяч зрителей. В этом году эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие более масштабно.
"Высокое качество фестиваля подтверждает полученное Гран-При в финале самой престижной национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства"! В том числе благодаря этому Ленинградская область завоевала первое место в номинации "Территория событийного туризма" Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards 2021", - отметил спикер.
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Программа второго фестиваля обширная и включает в себя более 40 активностей на любой вкус и возраст, в том числе: выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурсы мотошлемов и рисунка, скоростной стенд Drag Racing, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры; зону мотоклубов и детскую площадку.
"Каждый найдет для себя что-нибудь интересное. На Baltic rally отметит свое семилетие принимающий мотоклуб Leningrad Chapter H.O.G., который проведет традиционный мотоквест Poker Run и кулинарное шоу в честь своего Дня рождения",— добавил координатор фестиваля Игорь Щербаков отметив, что гости фестиваля смогут ознакомиться с лимитированными версиями мотоциклов итальянских производителей из частной коллекции: легендарные Ducati и Bimota и экстраординарный Vyrus от Асканио Родориго, своего рода Пикассо итальянского мотомира, а также Xerox 999, которым владел гитарист группы Guns’n’roses.
Главным событием мероприятия станет мотопарад "До Государственной границы" вдоль Сайменского канала. Его возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоGuns N' RosesВыборг
 
 
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