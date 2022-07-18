https://ria.ru/20220718/shoygu-1803125285.html
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:57
2022-07-18T08:57
2022-07-18T10:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
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россия
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Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
2022-07-18T08:57
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
08:57 18.07.2022 (обновлено: 10:12 18.07.2022)
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине
Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине