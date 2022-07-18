https://ria.ru/20220718/shoygu-1803125285.html

Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине

Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине - РИА Новости, 18.07.2022

Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:57

2022-07-18T08:57

2022-07-18T10:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803137247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bae2979945ad1a95223c0866722e134f.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/severodonetsk-1802715550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны 2022-07-18T08:57 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия