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Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/shoygu-1803125285.html
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:57
2022-07-18T10:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
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60
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Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации на Украине группировку войск "Восток". Кадры Минобороны
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
08:57 18.07.2022 (обновлено: 10:12 18.07.2022)
 
Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине

Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссия
 
 
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