https://ria.ru/20220718/rossiya-1803246219.html

Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение

Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение - РИА Новости, 18.07.2022

Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года на фоне COVID-19, возобновляется с 30 августа, сообщают РЖД. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:55

2022-07-18T15:55

2022-07-18T16:03

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года на фоне COVID-19, возобновляется с 30 августа, сообщают РЖД."В соответствии с уведомлением ГУП "Рохи Охани Точикистон" (железные дороги Таджикистана), с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года", - говорится в релизе.Уточняется, что расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана: с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам; с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.По данным РЖД, продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

https://ria.ru/20220609/uzbekistan-1794282338.html

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таджикистан, россия, ржд, волгоград