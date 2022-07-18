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Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение
Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение - РИА Новости, 18.07.2022
Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение
Курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года на фоне COVID-19, возобновляется с 30 августа, сообщают РЖД. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:55
2022-07-18T15:55
2022-07-18T16:03
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ржд
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года на фоне COVID-19, возобновляется с 30 августа, сообщают РЖД."В соответствии с уведомлением ГУП "Рохи Охани Точикистон" (железные дороги Таджикистана), с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года", - говорится в релизе.Уточняется, что расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана: с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам; с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.По данным РЖД, продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
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таджикистан, россия, ржд, волгоград
15:55 18.07.2022 (обновлено: 16:03 18.07.2022)
Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение
РЖД: между Россией и Таджикистаном с 30 августа возобновится пассажирское сообщение