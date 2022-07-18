https://ria.ru/20220718/pushkov-1803108664.html
Пушков назвал главное в неожиданном признании экс-премьера Британии
Пушков назвал главное в неожиданном признании экс-премьера Британии - РИА Новости, 18.07.2022
Пушков назвал главное в неожиданном признании экс-премьера Британии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:10
2022-07-18T01:10
2022-07-18T11:53
в мире
алексей пушков
тони блэр
сша
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада.Как ранее заявил Блэр на мероприятии фонда Дитчли, эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, "инициатор агрессии против Ирака и Ливии, горячий сторонник поддержки джихадистов в Сирии", призывавший навязывать миру "глобальный либеральный порядок" всеми неправдами, "вдруг прозрел"."Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно. Мир, по его словам, будет биполярным (США и Китай как два главных полюса) или многополярным", - написал он.По его словам, британский политик, по сути, не сказал ничего нового, чего не говорили бы на Западе и до него. "Но он сказал главное: попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20220717/zapad-1803021322.html
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в мире, алексей пушков, тони блэр, сша, ирак, ливия
01:10 18.07.2022 (обновлено: 11:53 18.07.2022)
Пушков назвал главное в неожиданном признании экс-премьера Британии
Сенатор Пушков: Тони Блэр, признав конец господства Запада, не сказал ничего нового