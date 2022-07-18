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Нигерия не против стать членом БРИКС, заявил посол в России
Нигерия не против стать членом БРИКС, заявил посол в России - РИА Новости, 18.07.2022
Нигерия не против стать членом БРИКС, заявил посол в России
Нигерия не против стать членом БРИКС, это вполне реально в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:27
2022-07-18T09:27
2022-07-18T10:04
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Нигерия не против стать членом БРИКС, это вполне реально в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире", - сказал он."Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно. Надеемся, что когда обсуждение начнётся, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок", - добавил посол.В конце июня в МИД Ирана сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к блоку говорил президент Аргентины Альберто Фернандес.Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.Читайте полный текст интервью >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, брикс, россия
09:27 18.07.2022 (обновлено: 10:04 18.07.2022)
Нигерия не против стать членом БРИКС, заявил посол в России
Посол Нигерии в России Шеху не исключил, что страна вступит в БРИКС