https://ria.ru/20220718/nigeriya-1803052228.html

Абдуллахи Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС

Абдуллахи Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС - РИА Новости, 18.07.2022

Абдуллахи Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС

Нигерия готова в ближайшей перспективе стать кандидатом на членство в БРИКС, заявил РИА Новости посол республики в России Абдуллахи Шеху. В интервью... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

2022-07-18T12:01

интервью

оон

опек

европа

россия

нигерия

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762831080_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_89eac6e994e54671378825a4283b5164.jpg

Нигерия готова в ближайшей перспективе стать кандидатом на членство в БРИКС, заявил РИА Новости посол республики в России Абдуллахи Шеху. В интервью корреспонденту Дарье Лабутиной он рассказал, какая российская компания участвует в проекте строительства газопровода из Нигерии в Марокко, на какой стадии находится подготовка к саммиту Россия-Африка и может ли Абуджа рассмотреть предложение ДНР и ЛНР о признании их независимости.– Господин посол, ранее вы говорили, что Нигерия готова вести торговлю с Россией в национальных валютах. Уже есть какой-то прогресс в этом вопросе?– Да, процесс идет. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах.– Возможно ли, что Нигерия в перспективе подключится к платежной системе СПФС, российскому аналогу SWIFT?– Да. Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определенных технологических решений. Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу. Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные – в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять.– Недавно Иран и Аргентина изъявили желание присоединиться к формату БРИКС. При этом постпред Китая в ООН упомянул среди возможных кандидатов на вступление в БРИКС Нигерию. Когда это может произойти?– Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире. Мы пока не начали такие переговоры, но в будущем это вполне возможно. Надеемся, что когда обсуждение начнется, у нас будет понимание преимуществ вступления в этот блок.– Возможно, такие переговоры произойдут в ходе саммита Россия-Африка?– Да, наверняка, там будет обсуждаться эта тема.– Пока еще не ясно, где и когда он пройдет?– Пока еще нет определенности. Даже когда президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл приезжал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, ясности не появилось. Так что мы ждем решения наших властей. Но мы готовы приехать на саммит, когда решение будет принято.– Нигерия готова принять саммит?– Да, если возникнет такая инициатива, мы ее рассмотрим. Это будет честью для нас.– Мировой продовольственный кризис сейчас на повестке дня, как обстоят дела с продовольственной безопасностью в Нигерии?– Сейчас в медиа присутствует паника по поводу возможного сокращения запасов еды. Но если в Нигерии будет достаточно осадков в этом сезоне, мы сможем произвести достаточно еды, чтобы прокормить наших граждан. Но не исключено, что нам понадобится закупить часть продовольствия за рубежом.Наша обеспокоенность по поводу ситуации с антироссийскими санкциями связана с тем, что мы сейчас не можем закупать у России удобрения, как раньше. Мы еще не почувствовали влияние санкций, но если кризис продолжится, это может ударить и по нам.– Вы имеете в виду, что удобрения не получается доставить в Нигерию из-за западных санкций? Ведь РФ не вводила запрет на экспорт удобрений в вашу страну.– Да, Нигерия тоже не вводила санкций против России, но логистика нарушена, и сейчас сложно транспортировать товары в Африку. Если эти проблемы будут решены, будет здорово. И я рад, что на прошлой неделе стороны смогли договориться по вопросу зерна и удобрений на многосторонней встрече в Стамбуле под эгидой ООН. Мы надеемся, что это поможет ослабить эффект санкций на мировую продовольственную безопасность.– Помимо этого, в США сейчас прорабатывают законодательство, которое поставит под санкции все африканские компании, сотрудничающие с РФ. Это не станет очередной проблемой для торговли?– Я знаю, что многие африканские компании уже опасаются вести бизнес с Россией, если у них есть большая доля западных инвестиций. Точно так же, как российские компании не хотят заходить в Африку, поскольку боятся, что их интересы не будут надежно защищены.– Тем не менее сообщалось, что российская компания проинвестировала строительство газопровода, который свяжет Нигерию и Марокко для транспортировки газа в Европу. Вам известно, что это за компания?– Да, это ОМК (Объединенная металлургическая компания), они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта.– И когда он может быть реализован?– Начало проекта уже положено, я не помню конкретных сроков, но он продвигается без проблем. Я не думаю, что через год он будет завершен, это большой проект.– В каком объеме он сможет заместить поставки российского газа в Европу?– Я не знаю, как будет выглядеть эта цепочка. Газ будет поставляться в Марокко, а куда дальше он будет попадать, я не знаю.– Есть планы по дальнейшей транспортировке газа в Южную Европу. Есть ли у Нигерии возможность наращивать объемы поставок в этих целях?– Нигерийский рынок открыт. В разгар кризиса посол от Евросоюза встречался с министром нефти Нигерии и призывал нас торговать нефтью и газом с Европой. И Нигерия открыта к любым предложениям в рамках обязательств перед ОПЕК.– Накануне президент США Джо Байден посещал Саудовскую Аравию с той же целью – нарастить экспорт нефти. Как вы считаете, он добьется поставленных целей?– Мы ждем результатов этого визита. Любое решение, к которому приводит диалог, это хорошее решение, можно достигнуть компромисса по многим вопросам.– Вы считаете, у Саудовской Аравии есть возможность увеличить поставки нефти? Это ведь может привести к падению цен.– Я считаю, в рамках квоты ОПЕК они могут это сделать. Я не знаю деталей запроса Байдена. Но это может повлиять на цены, поскольку Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти и важный игрок в ОПЕК, так что это может повлиять на принятие решений.– Евросоюз в рамках очередного пакета санкций также намерен запретить импорт российского золота. Сможет ли Нигерия заместить эти поставки в Европу?– Да, многие африканские страны являются экспортерами золота, Нигерия в том числе. Я не знаю, в каком объеме мы торгуем золотом с Европой, но у нас нет никаких ограничений в этом плане. Если они к нам обратятся, они найдут много золота в Нигерии, и мы готовы им его продавать.– На прошлой неделе КНДР признала на официальном уровне суверенитет ДНР и ЛНР. Как вы считаете, Нигерия может пойти на этот шаг?– Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом. Они обращались в ООН? Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос.– Вы говорили ранее, что российские футбольные клубы могут ангажировать нигерийских игроков взамен западных легионеров, которые расторгли контракты. Могут ли российские футболисты и тренеры, которые потеряли работу в Европе, рассчитывать на приглашение в нигерийские команды?– Если они этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству. Я не слышал о российских легионерах в нигерийских клубах. Наши футболисты играют в командах по всему миру, в том числе в европейских клубах, где только захотят, нигерийские футболисты очень востребованы за рубежом.Если они хотят играть в российских клубах, это их выбор, мы не мешаем им. Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских.Пока что ни одна команда не выражала такого желания, но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии. Рынок открыт. Спорт очень важен для нас и в плане международных связей. Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте.Вы помните чемпионат мира по футболу, который проводился в России в 2018 году? Тогда очень много нигерийцев впервые посетили Россию. Те, кто ничего не знал о России, благодаря футболу познакомились с этой страной, и им здесь очень понравилось, многие даже остались здесь. Так что мы надеемся, будет и другая возможность для нигерийцев посетить Россию и обменяться опытом.– В четверг в Московском музее современного искусства при поддержке посольства открылась выставка "Как я представляю себе Нигерию". Расскажите, что это за проект?– Когда я приехал в ранге посла в Россию в июне прошлого года, мы разработали стратегический план, который стал основой нашей внешней политики в России и Белоруссии. Одна из главных задач этого плана – распространять имидж Нигерии через культурную дипломатию. И этот арт-проект был задуман для продвижения имиджа, культурного разнообразия, богатства культурных ресурсов нашей страны. Тема нашего проекта – "Как я представляю себе Нигерию". Мы объявили конкурс для всех художников в России, чтобы они попытались представить себе Нигерию, в которой никогда не бывали. Более 20 человек поучаствовали в конкурсе и представили красивые картины, которые прекрасно демонстрируют потенциал Нигерии. Профессиональное жюри оценило эти работы и вручило призы победителям. Картины сейчас выставлены в Московском музее современного искусства. В следующем году мы планируем еще более масштабный проект.– Победители смогут увидеть Нигерию своими глазами?– В какой-то момент мы организуем для них поездку, но это будет позже. Изначально мы хотели пригласить в Россию художников из Нигерии, чтобы они, в свою очередь, поделились представлениями о России, в которой они не были ранее. Однако из-за логистических проблем сейчас это невозможно. Но надеемся, что в следующем году мы будем сотрудничать уже с нигерийскими художниками, которые смогут приехать в Россию и расскажут нам, как можно развивать культурные связи с Россией.– Можно было бы организовать кинофестиваль, ведь нигерийский кинематограф известен во всем мире и даже называется "Нолливудом" по аналогии с Голливудом.– К нам поступало предложение от Нолливуда посетить Россию, они хотели начать с Санкт-Петербурга, но после обострения ситуации на Украине я не получил от них обратной связи. Но в наших планах остается сотрудничество в сфере кино. Нигерийский кинематограф известен по всей Африке, но не только – все, кто понимает английский, смотрят его и не могут остановиться. Нолливудские фильмы популярны по всему миру – и в Европе, и в США. И Нолливуд приносит Нигерии большой доход в последнее время.– Это кино смотрят нигерийцы, проживающие за рубежом, или местные?– Нет, не обязательно, все смотрят, и иностранцы тоже. Россиянам сложнее из-за языкового барьера, нужно дублировать фильмы.– Сейчас у наших прокатчиков отношения с Голливудом не самые простые, некоторые картины запрещены к прокату в России. Возможно, нам стоит обратить внимание на Нолливуд?– Я знаю одного нигерийца в Санкт-Петербурге, который связан с кинопроизводством, и он продвигает Нолливуд в России. Он уже давно живет в России и владеет русским, поэтому ему проще договориться.– В российской киноиндустрии сейчас тоже идут дискуссии о том, что нужно переориентироваться на азиатский рынок. Возможно, на африканский рынок стоит тоже обратить внимание? Но для наших продюсеров это пока terra incognita.– Да, все так, но нужно двигаться вперед, потому что у нас огромный потенциал для культурного обмена с Россией. У фильмов любой культуры есть общий месседж, так что мы будем поощрять такое сотрудничество. Нам предстоит еще много труда в продвижении нигерийской культуры и искусства в России. Помимо сферы искусства, мы поддерживаем прекрасные отношения в сфере образования. Нигерийцы получают образование в России уже на протяжении 60 лет, еще со времен СССР. И многие из них внесли большой вклад в развитие Нигерии. Некоторые остались в России и женились на россиянках, теперь у них здесь семьи, бизнес. Они приглашают своих друзей в Нигерию. Это способствует культурному обмену между нашими странами.– Российские туристы ездят в Нигерию– Да, конечно, правда, прямого авиасообщения между нашими странами нет. Но можно прилететь с пересадкойв ОАЭ или Турции.– Их число не увеличилось в последнее время?– Из-за пандемии все приостановилось, мы только недавно снова начали выдавать визы, в прошлом году не выдавали. Но тем туристам и бизнесменам, которые хотят приехать, мы охотно выдаем визы.– Трудностей с оплатой не возникает?– Нет, никаких проблем. Мы все делаем на месте и приспособились, так что никаких затруднений. В первую очередь мы приглашаем инвесторов, поскольку Нигерия – самая крупная экономика в Африке, наш потенциал больше, чем вы себе представляете. Самое большое население в Африке, на шестом месте в мире.– Значит, если Нигерия вступит в БРИКС, большая часть жителей Земли будут членами этой организации, поскольку самые многонаселенные страны уже входят в нее – Китай, Индия, Бразилия, Россия.– Да, это даже больше, чем половина мира! Так что нужно искать пути вступления в БРИКС.

https://ria.ru/20220716/briks-1802980102.html

https://ria.ru/20220414/gaz-1783481326.html

https://ria.ru/20220331/golod-1781027968.html

https://ria.ru/20220714/briks-1802466605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/neft-1802920572.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781001078.html

https://ria.ru/20211209/energetika-1762870302.html

https://ria.ru/20220609/kino-1794239045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/briks-1800735626.html

европа

россия

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, оон, опек, европа, россия, нигерия, джо байден, владимир путин, маки салл, брикс