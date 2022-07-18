https://ria.ru/20220718/inflyatsiya-1803196754.html

В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции

В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции - РИА Новости, 18.07.2022

В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции

В Ленинградской области по итогам июня 2022 года замедлился уровень годовой инфляции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, инфляция в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:31

2022-07-18T13:31

2022-07-18T13:31

ленинградская область

ленинградская область

россия

экономика

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам июня 2022 года замедлился уровень годовой инфляции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, инфляция в Ленинградской области на данный момент самая низкая по Северо-Западному федеральному округу - 13,82%."Мы удерживаем ситуацию уже не первый месяц, и это неплохая оценка нашей работы. Сейчас сезонно снижается потребительная корзина, но еще остаются проблемы с ростом цен на промышленные товары", – отметил Дрозденко.Глава региона также добавил, что темп прироста цен оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (15,49%) и по России в целом (15,90%)."По данным Центробанка, динамика инфляции в Ленинградской области обусловлена преимущественно факторами общероссийского характера: укреплением рубля, ослаблением потребительского спроса после его всплеска в марте, а также высокой насыщенностью потребительского рынка в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров", - резюмировали в пресс-службе областной администрации. Так, в июне в годовом выражении подешевели некоторые овощи: помидоры, морковь, свекла и огурцы. Сказались расширение географии поставок и увеличение по сравнению с прошлым годом урожая местных производителей. А укрепление рубля скорректировало динамику цен на ряд товаров с высокой импортной составляющей – замедлился рост цен на автомобили и телевизоры.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796445704.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, экономика, александр дрозденко