https://ria.ru/20220718/inflyatsiya-1803196754.html
В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции
В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции - РИА Новости, 18.07.2022
В Ленобласти по итогам июня замедлился уровень годовой инфляции
В Ленинградской области по итогам июня 2022 года замедлился уровень годовой инфляции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, инфляция в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
ленинградская область
ленинградская область
россия
экономика
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам июня 2022 года замедлился уровень годовой инфляции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, инфляция в Ленинградской области на данный момент самая низкая по Северо-Западному федеральному округу - 13,82%."Мы удерживаем ситуацию уже не первый месяц, и это неплохая оценка нашей работы. Сейчас сезонно снижается потребительная корзина, но еще остаются проблемы с ростом цен на промышленные товары", – отметил Дрозденко.Глава региона также добавил, что темп прироста цен оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (15,49%) и по России в целом (15,90%)."По данным Центробанка, динамика инфляции в Ленинградской области обусловлена преимущественно факторами общероссийского характера: укреплением рубля, ослаблением потребительского спроса после его всплеска в марте, а также высокой насыщенностью потребительского рынка в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров", - резюмировали в пресс-службе областной администрации. Так, в июне в годовом выражении подешевели некоторые овощи: помидоры, морковь, свекла и огурцы. Сказались расширение географии поставок и увеличение по сравнению с прошлым годом урожая местных производителей. А укрепление рубля скорректировало динамику цен на ряд товаров с высокой импортной составляющей – замедлился рост цен на автомобили и телевизоры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, экономика, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам июня 2022 года замедлился уровень годовой инфляции, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, инфляция в Ленинградской области на данный момент самая низкая по Северо-Западному федеральному округу - 13,82%.
"Мы удерживаем ситуацию уже не первый месяц, и это неплохая оценка нашей работы. Сейчас сезонно снижается потребительная корзина, но еще остаются проблемы с ростом цен на промышленные товары", – отметил Дрозденко.
Глава региона также добавил, что темп прироста цен оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (15,49%) и по России
в целом (15,90%).
"По данным Центробанка, динамика инфляции в Ленинградской области
обусловлена преимущественно факторами общероссийского характера: укреплением рубля, ослаблением потребительского спроса после его всплеска в марте, а также высокой насыщенностью потребительского рынка в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров", - резюмировали в пресс-службе областной администрации.
Так, в июне в годовом выражении подешевели некоторые овощи: помидоры, морковь, свекла и огурцы. Сказались расширение географии поставок и увеличение по сравнению с прошлым годом урожая местных производителей. А укрепление рубля скорректировало динамику цен на ряд товаров с высокой импортной составляющей – замедлился рост цен на автомобили и телевизоры.