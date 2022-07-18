15:19 18.07.2022 (обновлено: 15:24 18.07.2022)
Джонсон рассказал, как отрабатывал фигуры высшего пилотажа
Джонсон рассказал, что отрабатывал "бочку" и "мертвую петлю" на истребителе Typhoon
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично некоторое время управлял истребителем Eurofighter Typhoon во время учебного полета с отработкой дозаправки в воздухе на прошлой неделе.
"Через какое-то время командир крыла сказал мне: "Хотите попробовать (управлять сами)?"...Я сдвинул ручку управления самолетом сразу вправо, и мы сделали элеронную бочку. Потом я притянул ручку обратно, и мы сделали прекрасную мертвую петлю. И потом я сделал более сложную вещь, называемую "бочка" - я потянул ручку вверх и немного направо", - сказал он, выступая с речью на авиашоу "Фарнборо".
Трансляцию выступления вёл телеканал Sky News.
Ранее британское правительство опубликовало видео c Борисом Джонсоном, снятое на прошлой неделе в кабине истребителя. Видео снимал сам Джонсон, одетый в экипировку пилота. В один момент он поднял большой палец вверх в знак одобрения.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. После этого о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, однако шесть из них уже отсеялись на разных этапах выборов.
Третий тур выборов премьер-министра Великобритании состоится в понедельник.
В нем примут участие экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.