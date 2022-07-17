https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html
Никто из кандидатов в премьеры Британии не видит Джонсона в правительстве
Никто из кандидатов в премьеры Британии не видит Джонсона в правительстве - РИА Новости, 17.07.2022
Никто из кандидатов в премьеры Британии не видит Джонсона в правительстве
Никто из кандидатов в премьер-министры Великобритании во время теледебатов в воскресенье не высказался о готовности предложить подавшему в отставку Борису... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T22:49
2022-07-17T22:49
2022-07-17T22:49
в мире
борис джонсон
лиз трасс
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Никто из кандидатов в премьер-министры Великобритании во время теледебатов в воскресенье не высказался о готовности предложить подавшему в отставку Борису Джонсону место в кабинете министров.Трансляцию дебатов вел телеканал ITV.В ответ ни один из кандидатов не поднял руку.Это уже вторые предвыборные дебаты. В них приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802712006.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания
Никто из кандидатов в премьеры Британии не видит Джонсона в правительстве
Никто из кандидатов в премьеры Британии не захотел взять Джонсона в кабинет министров