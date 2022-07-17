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Россияне стали аккуратнее на дорогах, показало исследование - РИА Новости, 17.07.2022
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Россияне стали аккуратнее на дорогах, показало исследование
Россияне стали аккуратнее на дорогах, показало исследование - РИА Новости, 17.07.2022
Россияне стали аккуратнее на дорогах, показало исследование
Россияне стали аккуратнее вести себя на дорогах: средний чек за нарушение правил за год снизился на 4%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт",... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:05
2022-07-17T08:05
общество
авто
новосибирск
краснодар
саратов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне стали аккуратнее вести себя на дорогах: средний чек за нарушение правил за год снизился на 4%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Общий средний чек за нарушения правил дорожного движения в январе-июне 2022 года снизился на 4% относительно аналогичного периода 2021 года и составил 521 рубль", - подсчитали аналитики, изучив траты россиян по картам. Кроме того, отдельно они привели статистику по категориям в зависимости от размера штрафов.Первая категория – те, на которых выпала самая низкая доля платежей на чек в 250 рублей. Сюда могли войти штрафы за незначительные нарушения, а также платежи на общую сумму в 500 рублей, при этом оплаченные с 50-процентной скидкой (в течение 20 дней с момента вынесения постановления). Лидером здесь стал Новосибирск с долей 63%. Второе место поделили Краснодар, Саратов и Ростов-на-дону с показателем в 64%. А третье оказалось у Твери с долей в 65%.Вторая категория – города с самой большой долей квитанций за нарушение ПДД, оплаченных на сумму в 500 рублей. Первое место из десятка рассматриваемых региональных городов поделили Новосибирск и Краснодар, на которые пришлось по 23%. Второе место – у Саратова с долей в 16%. А третье место – у Красноярска с показателем в 15%.И, наконец, третья категория – города, где была отмечена наименьшая доля штрафов за серьезные нарушения на чеки выше 3 000 рублей в общем числе платежей за нарушения ПДД. Как выяснилось, не было отмечено ни одной такой квитанции практически во всех городах из топ-10 с самым большим числом оплаченных по картам квитанций за нарушение ПДД: Казань, Новосибирск, Воронеж, Ульяновск, Набережные Челны, Краснодар, Саратов, Красноярск, Ростов-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге эти доли составили менее 1% в каждом.
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общество, авто, новосибирск, краснодар, саратов
08:05 17.07.2022
 
Россияне стали аккуратнее на дорогах, показало исследование

Исследование: средний чек на нарушения ПДД за год снизился на четыре процента

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россияне стали аккуратнее вести себя на дорогах: средний чек за нарушение правил за год снизился на 4%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Общий средний чек за нарушения правил дорожного движения в январе-июне 2022 года снизился на 4% относительно аналогичного периода 2021 года и составил 521 рубль", - подсчитали аналитики, изучив траты россиян по картам. Кроме того, отдельно они привели статистику по категориям в зависимости от размера штрафов.
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:28В России
Стало известно, в каких регионах чаще нарушают ПДД
Первая категория – те, на которых выпала самая низкая доля платежей на чек в 250 рублей. Сюда могли войти штрафы за незначительные нарушения, а также платежи на общую сумму в 500 рублей, при этом оплаченные с 50-процентной скидкой (в течение 20 дней с момента вынесения постановления). Лидером здесь стал Новосибирск с долей 63%. Второе место поделили Краснодар, Саратов и Ростов-на-дону с показателем в 64%. А третье оказалось у Твери с долей в 65%.
Вторая категория – города с самой большой долей квитанций за нарушение ПДД, оплаченных на сумму в 500 рублей. Первое место из десятка рассматриваемых региональных городов поделили Новосибирск и Краснодар, на которые пришлось по 23%. Второе место – у Саратова с долей в 16%. А третье место – у Красноярска с показателем в 15%.
И, наконец, третья категория – города, где была отмечена наименьшая доля штрафов за серьезные нарушения на чеки выше 3 000 рублей в общем числе платежей за нарушения ПДД. Как выяснилось, не было отмечено ни одной такой квитанции практически во всех городах из топ-10 с самым большим числом оплаченных по картам квитанций за нарушение ПДД: Казань, Новосибирск, Воронеж, Ульяновск, Набережные Челны, Краснодар, Саратов, Красноярск, Ростов-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге эти доли составили менее 1% в каждом.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 10:51
МВД опубликует базу данных о злостных нарушителях ПДД 1 июля
 
ОбществоАвтоНовосибирскКраснодарСаратов
 
 
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