https://ria.ru/20220716/predlozhenie-1802942477.html

Северная Македония поддержала предложение Франции по соглашению с Болгарией

Северная Македония поддержала предложение Франции по соглашению с Болгарией - РИА Новости, 16.07.2022

Северная Македония поддержала предложение Франции по соглашению с Болгарией

Депутаты правящей в Северной Македонии коалиции во главе с партией СДСМ поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:42

2022-07-16T15:42

2022-07-16T15:42

в мире

урсула фон дер ляйен

стево пендаровски

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БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Депутаты правящей в Северной Македонии коалиции во главе с партией СДСМ поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении в ЕС.За предложение председательствовавшей в Совете ЕС Франции в субботу проголосовали 68 из всего 120 депутатов собрания (парламента) Северной Македонии. Сторонники оппозиционных движений ВМРО-ДПМНЕ и "Левица" покинули зал заседаний и не участвовали в голосовании. Правительство теперь получило одобрение на переговоры с ЕС и Болгарией в рамках предложенного документа-платформы.Он добавил, что партия власти в Скопье теперь должна называться Социал-демократической партией Болгарии или СДС-Болгария.Собрание Северной Македонии три дня напряженно обсуждало предложение Франции по урегулированию разногласий с Болгарией для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. В Скопье прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая провела встречи с президентом Стево Пендаровски и премьером Димитаром Ковачевски, а также главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, и написала в Twitter, что Скопье пора сделать "решительный шаг" в сторону интеграции в ЕС.В четверг фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом подержать предложенный документ. Оппозиционеры встретили ее в зале заседания свистом и положили листовку с надписью "НЕ!" на кафедру перед гостьей из Брюсселя. Обращение премьера Димитара Ковачевски в собрании и сторонников правящей СДСМ два дня прерываются гудением вувузел, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые в ходе своих выступлений сжигали, рвали и выбрасывали проект документа.В пятницу депутаты оппозиции в парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами и пролили на трибуну символическую "кровь" в ходе обсуждения предложения Франции. Правящая СДСМ и ее партии-партнеры потребовали от ВМРО-ДПМНЕ извинений "за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами".У парламента три дня проходят акции протеста. Протестующие против предложения о договоре с Болгарией с национальными флагами и транспарантами в четверг забросали здание заксобрания яйцами и другими предметами. Полиция сообщила, что задержала 10 человек за метание камней и одного за "попытку кражи части ограждения у собрания". В пятницу акция состоялась без инцидентов.В Скопье и других городах страны 11 дней проходят массовые протесты из-за предложения Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев. Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ блокировала 8 июля некоторые важные трассы в стране с требованием к правительству отказаться от предложения Франции по договору с Болгарией ради интеграции в ЕС.Наиболее напряженная акция прошла с минувшего вторника на среду, когда в столкновении демонстрантов с полицией на площади перед собранием пострадали 47 полицейских и были задержаны 11 демонстрантов, на следующий вечер также были беспорядки, травмированы несколько человек. МВД страны продолжает выявлять и задерживать участников прошедших беспорядков.

https://ria.ru/20220624/makedoniya-1797838283.html

https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777871656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урсула фон дер ляйен, стево пендаровски, болгария, франция, совет ес, еврокомиссия, северная македония, евросоюз