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Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира - РИА Новости, 15.07.2022
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Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира
Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира - РИА Новости, 15.07.2022
Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира
Эксперты рассказали, как относятся к перевозке животных на борту самолета разные авиакомпании мира, пишет АТОР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T03:22
2022-07-15T03:22
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
международная ассоциация воздушного транспорта
turkish airlines
аэрофлот
авиакомпании
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как относятся к перевозке животных на борту самолета разные авиакомпании мира, пишет АТОР.Общие правила установлены IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - прим.ред.). Свод нормативов содержит исчерпывающую классификацию тысячи видов животных, а также спецификации контейнеров, необходимых для их перевозки. Самая свежая, 48 редакция, вступила в силу с 1 января 2022 года.Есть у стран и собственные национальные нормы. Но правила провоза домашних питомцев в салоне остаются в ведении каждой авиакомпании. Turkish Airlines, например, не принимает беременных собак и кошек, а Emirates вообще не допускает животных в пассажирский отсек — только в багажный. Исключение — собаки-поводыри и соколы, но их можно брать с собой лишь на некоторых направлениях в Пакистан.У ряда перевозчиков, в основном это американские American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, вес животных не лимитирован, ограничения есть только по размеру переноски. А на рейсах Alaska Airlines разрешают брать в салон питомцев не тяжелее девяти килограммов."Аэрофлот" и "Россия" разрешают в пассажирском салоне перевозить один контейнер с животным общей массой не более восьми килограммов, "ЮТэйр" — не более 10, Smartavia — 12. Ограничены и размеры самой переноски, уточнить правила можно на сайтах авиакомпаний.Ранее в Минтранс поступил запрос от Аппарата правительства и управления Президента РФ увеличить нормы веса животных, допускаемых до перевозки в салоне самолета. Однако ведомство не сочло необходимым изменять их на законодательном уровне, оставив за авиакомпаниями право устанавливать правила самостоятельно.
https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), международная ассоциация воздушного транспорта, turkish airlines, аэрофлот, авиакомпании, животные, туризм, s7 airlines, smartavia, ютэйр, россия (авиакомпания)
03:22 15.07.2022
 
Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира

Эксперты АТОР рассказали, как относятся к перевозке животных разные авиакомпании мира

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник кинологической службы таможни Татарстана со служебной собакой
Сотрудник кинологической службы таможни Татарстана со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как относятся к перевозке животных на борту самолета разные авиакомпании мира, пишет АТОР.
Общие правила установлены IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - прим.ред.). Свод нормативов содержит исчерпывающую классификацию тысячи видов животных, а также спецификации контейнеров, необходимых для их перевозки. Самая свежая, 48 редакция, вступила в силу с 1 января 2022 года.
Есть у стран и собственные национальные нормы. Но правила провоза домашних питомцев в салоне остаются в ведении каждой авиакомпании.
Turkish Airlines, например, не принимает беременных собак и кошек, а Emirates вообще не допускает животных в пассажирский отсек — только в багажный. Исключение — собаки-поводыри и соколы, но их можно брать с собой лишь на некоторых направлениях в Пакистан.
У ряда перевозчиков, в основном это американские American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, вес животных не лимитирован, ограничения есть только по размеру переноски. А на рейсах Alaska Airlines разрешают брать в салон питомцев не тяжелее девяти килограммов.
Что касается российских авиакомпаний, самой лояльной эксперты считают S7. "С конца 2020 года на рейсах можно не только перевозить питомцев на соседнем с хозяином кресле (он не должен весить более 23 кг), но и получить за любимца мили", — отмечают в АТОР.
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"Аэрофлот" и "Россия" разрешают в пассажирском салоне перевозить один контейнер с животным общей массой не более восьми килограммов, "ЮТэйр" — не более 10, Smartavia — 12. Ограничены и размеры самой переноски, уточнить правила можно на сайтах авиакомпаний.
Ранее в Минтранс поступил запрос от Аппарата правительства и управления Президента РФ увеличить нормы веса животных, допускаемых до перевозки в салоне самолета. Однако ведомство не сочло необходимым изменять их на законодательном уровне, оставив за авиакомпаниями право устанавливать правила самостоятельно.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Международная ассоциация воздушного транспортаTurkish AirlinesАэрофлотавиакомпанииЖивотныеТуризмS7 AirlinesSmartaviaЮТэйрРоссия (авиакомпания)
 
 
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