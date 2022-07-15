https://ria.ru/20220715/zhivotnye-1802479976.html

Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира

Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперты узнали, как относятся к перевозке животных авиакомпании мира

Эксперты рассказали, как относятся к перевозке животных на борту самолета разные авиакомпании мира, пишет АТОР. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T03:22

2022-07-15T03:22

2022-07-15T03:22

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как относятся к перевозке животных на борту самолета разные авиакомпании мира, пишет АТОР.Общие правила установлены IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - прим.ред.). Свод нормативов содержит исчерпывающую классификацию тысячи видов животных, а также спецификации контейнеров, необходимых для их перевозки. Самая свежая, 48 редакция, вступила в силу с 1 января 2022 года.Есть у стран и собственные национальные нормы. Но правила провоза домашних питомцев в салоне остаются в ведении каждой авиакомпании. Turkish Airlines, например, не принимает беременных собак и кошек, а Emirates вообще не допускает животных в пассажирский отсек — только в багажный. Исключение — собаки-поводыри и соколы, но их можно брать с собой лишь на некоторых направлениях в Пакистан.У ряда перевозчиков, в основном это американские American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, вес животных не лимитирован, ограничения есть только по размеру переноски. А на рейсах Alaska Airlines разрешают брать в салон питомцев не тяжелее девяти килограммов."Аэрофлот" и "Россия" разрешают в пассажирском салоне перевозить один контейнер с животным общей массой не более восьми килограммов, "ЮТэйр" — не более 10, Smartavia — 12. Ограничены и размеры самой переноски, уточнить правила можно на сайтах авиакомпаний.Ранее в Минтранс поступил запрос от Аппарата правительства и управления Президента РФ увеличить нормы веса животных, допускаемых до перевозки в салоне самолета. Однако ведомство не сочло необходимым изменять их на законодательном уровне, оставив за авиакомпаниями право устанавливать правила самостоятельно.

https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

https://ria.ru/20220713/yuteyr-1801884942.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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