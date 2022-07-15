Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана
Замглавы МИД России Руденко обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с экспертами Азербайджана, Армении вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений, включая перспективу переговоров о мирном договоре, сообщили РИА Новости в МГИМО.
Там рассказали, что "15 июля в Москве при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам состоялась встреча экспертов Азербайджана и Армении".
Во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели.
В МГИМО рассказали, что на встрече был "обсужден комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Переговоры о мирном урегулировании конфликта велись с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ.
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