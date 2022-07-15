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Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана - РИА Новости, 15.07.2022
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Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана
Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана - РИА Новости, 15.07.2022
Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с экспертами Азербайджана, Армении вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений, включая перспективу... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:55
2022-07-15T16:55
в мире
андрей руденко
сергей лавров
россия
азербайджан
армения
мгимо
обсе
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с экспертами Азербайджана, Армении вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений, включая перспективу переговоров о мирном договоре, сообщили РИА Новости в МГИМО.Там рассказали, что "15 июля в Москве при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам состоялась встреча экспертов Азербайджана и Армении".Во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели.В МГИМО рассказали, что на встрече был "обсужден комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Переговоры о мирном урегулировании конфликта велись с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ.
https://ria.ru/20220609/zakavkaze-1794211900.html
https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html
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в мире, андрей руденко, сергей лавров, россия, азербайджан, армения, мгимо, обсе, российский совет по международным делам
16:55 15.07.2022
 
Замглавы МИД России обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана

Замглавы МИД России Руденко обсудил перспективы переговоров Баку и Еревана

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с экспертами Азербайджана, Армении вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений, включая перспективу переговоров о мирном договоре, сообщили РИА Новости в МГИМО.
Там рассказали, что "15 июля в Москве при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам состоялась встреча экспертов Азербайджана и Армении".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Ереване. 9 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:16
Лавров выразил уверенность в нормализации отношений Баку и Еревана
Во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели.
В МГИМО рассказали, что на встрече был "обсужден комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Переговоры о мирном урегулировании конфликта велись с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ.
Стела на въезде в село Сос Мартунинского района Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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В миреАндрей РуденкоСергей ЛавровРоссияАзербайджанАрменияМГИМООБСЕРоссийский совет по международным делам
 
 
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