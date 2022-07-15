https://ria.ru/20220715/makedoniya-1802877702.html

В парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами

В парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами - РИА Новости, 15.07.2022

В парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами и пролили на трибуну символическую "кровь" в ходе... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:55

2022-07-15T22:55

2022-07-15T22:55

в мире

урсула фон дер ляйен

стево пендаровски

северная македония

скопье

болгария

евросоюз

еврокомиссия

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БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в парламенте Северной Македонии сравнили ЕС с нацистами и пролили на трибуну символическую "кровь" в ходе обсуждения предложения об интеграции Скопье в ЕС.Парламент Северной Македонии в пятницу второй день напряженно обсуждает предложение председательствовавшей в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий с Болгарией для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. В Скопье прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая провела встречи с президентом Стево Пендаровски и премьером Димитаром Ковачевски, а также главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, и написала в Twitter, что Скопье пора сделать "решительный шаг" в сторону интеграции в ЕС.В четверг фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом подержать предложенный документ. Оппозиционеры встретили ее в зале заседания свистом, выкриками и плакатами и положили листовку с надписью "Не!" на кафедру перед гостьей из Брюсселя. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящей СДСМ два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые в ходе своих выступлений сжигали, рвали и выбрасывали проект документа."В этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями. А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев", - заявила депутат Олга Лозановска, трансляцию вела парламентская пресс-служба.Правящая СДСМ и ее партии-партнеры потребовали от ВМРО-ДПМНЕ извинений "за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами"."Все вы, кто поднимет руку и поддержит это предательство, закончите на свалке истории. Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами – ред.) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками", - заявил оппозиционер Тони Ярески и вылил на трибуну красную жидкость.У парламента второй день проходит массовый митинг протеста. Протестующие против предложения о договоре с Болгарией с национальными флагами и транспарантами в четверг забросали яйцами здание парламента. Полиция сообщила, что задержала 10 человек за метание камней и одного за "попытку кражи части ограждения" у парламента. В пятницу акция состоялась без инцидентов.

https://ria.ru/20220714/dogovor-1802577238.html

https://ria.ru/20220624/makedoniya-1797838283.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, стево пендаровски, северная македония, скопье, болгария, евросоюз, еврокомиссия, совет ес