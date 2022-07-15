https://ria.ru/20220715/immunitet-1802791195.html

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 14,3%, вакцинация первым компонентом проведена 93,3 миллиона раз, следует из данных... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:48

2022-07-15T16:48

2022-07-15T16:48

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 14,3%, вакцинация первым компонентом проведена 93,3 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет – 14,3%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 300 075 раз, двумя – 88 824 119 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 16,6%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". 1 апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802625256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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