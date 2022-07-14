https://ria.ru/20220714/vodorosli-1802357363.html

Во Владивостоке выявили высокую концентрацию опасных микроводорослей

Во Владивостоке выявили высокую концентрацию опасных микроводорослей - РИА Новости, 14.07.2022

Во Владивостоке выявили высокую концентрацию опасных микроводорослей

Ученые зафиксировали в Амурском заливе во Владивостоке самую высокую за 30 лет наблюдений концентрацию микроводоролей, накопление которых в моллюсках может... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:56

2022-07-14T10:56

2022-07-14T10:56

россия

приморский край

владивосток

русский (остров)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экология

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Ученые зафиксировали в Амурском заливе во Владивостоке самую высокую за 30 лет наблюдений концентрацию микроводоролей, накопление которых в моллюсках может вызывать отравление у людей, сообщила РИА Новости руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова."Мы 30 лет ведем мониторинг в Амурском заливе, и такие высокие концентрации мы в первый раз фиксируем. Концентрация водорослей превышает ПДК в несколько раз. С чем это связано – никто не знает. Водоросли такие же организмы, как и другие, реагируют, может быть, на климатические изменения", - отметила Орлова.По ее словам, это может быть опасно только для человека в случае, если моллюски-фильтраторы накопят эти водоросли и будут заражены диаретическим токсином, тогда возможно отравление."Это только предупреждение о том, что у нас высокая концентрация водорослей, которые вырабатывают такие токсины. Чтобы знать, что моллюски опасны, их надо проверить, но это дорогостоящая процедура, и во всем мире сначала следят за развитием водорослей в воде, только потом проверяют моллюсков. В случае превышения ПДК токсина в моллюсках реализацию останавливают", - сказала собеседница агентства."Ситуация неблагоприятная, но пока не измерен токсин в моллюсках, мы просто предупреждаем. Мы проинформировали Россельхознадзор", - добавила Орлова.Она отметила, что мониторинг выявил высокие концентрации водорослей в Амурском заливе, но как обстоит дело у острова Русского, в марикультурных хозяйствах, информации у ученых нет.По данным специалистов, анализ проб в Амурском заливе показывает высокие концентрации Noctiluca scintillans, а также Dinophysis acuminata и Dinophysis forthii – динофлагеллятов, известных как продуценты диаретических токсинов."Кроме того, еженедельный мониторнинг микроводорослей в Амурском заливе 12 июля выявил "цветение" рафидофитовой водоросли Heterosigma akashiwo. Вид известен как продуцент ихтиотоксинов, и массовое развитие этих микроводорослей не раз вызывало гибель рыб в марикультурных хозяйствах стран АТР. За весь тридцатилетний период мониторинга микроводорослей в заливе Петра Великого это максимальные концентрации для всех перечисленных видов", - говорится в сообщении Центра мониторинга.

https://ria.ru/20211004/moreprodukty-1752922502.html

https://ria.ru/20210820/volga-1746497759.html

https://ria.ru/20220624/prud-1797331112.html

россия

приморский край

владивосток

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

россия, приморский край, владивосток, русский (остров), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экология