https://ria.ru/20220714/pizza-1802406840.html

Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"

Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н" - РИА Новости, 14.07.2022

Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"

Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:01

2022-07-14T13:01

2022-07-14T13:39

экономика

россия

санкт-петербург

pizza hut, inc.

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости.В частности, новая вывеска "Пицца Н" появилась на ресторане на Невском проспекте. Перед надписью "Пицца Н" изображен белый круг. В самом ресторане сейчас немноголюдно.Ранее Yum! Brands сообщала, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.Газета "Коммерсант" в начале июня сообщала, что оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечало, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.

https://ria.ru/20220705/kfc-1800503638.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

экономика, россия, санкт-петербург, pizza hut, inc., санкции в отношении россии