13:01 14.07.2022 (обновлено: 13:39 14.07.2022)
Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"
Петербургские рестораны Pizza Hut получили название "Пицца Н"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбновленная вывеска ресторана Pizza Hut в Санкт-Петербурге
Обновленная вывеска ресторана Pizza Hut в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости.
В частности, новая вывеска "Пицца Н" появилась на ресторане на Невском проспекте. Перед надписью "Пицца Н" изображен белый круг. В самом ресторане сейчас немноголюдно.
Ранее Yum! Brands сообщала, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.
Газета "Коммерсант" в начале июня сообщала, что оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечало, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.
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