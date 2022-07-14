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Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н" - РИА Новости, 14.07.2022
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Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"
Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н" - РИА Новости, 14.07.2022
Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"
Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:01
2022-07-14T13:39
экономика
россия
санкт-петербург
pizza hut, inc.
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости.В частности, новая вывеска "Пицца Н" появилась на ресторане на Невском проспекте. Перед надписью "Пицца Н" изображен белый круг. В самом ресторане сейчас немноголюдно.Ранее Yum! Brands сообщала, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.Газета "Коммерсант" в начале июня сообщала, что оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечало, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.
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экономика, россия, санкт-петербург, pizza hut, inc., санкции в отношении россии
13:01 14.07.2022 (обновлено: 13:39 14.07.2022)
 
Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили вывески на "Пицца Н"

Петербургские рестораны Pizza Hut получили название "Пицца Н"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбновленная вывеска ресторана Pizza Hut в Санкт-Петербурге
Обновленная вывеска ресторана Pizza Hut в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Обновленная вывеска ресторана Pizza Hut в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости.
В частности, новая вывеска "Пицца Н" появилась на ресторане на Невском проспекте. Перед надписью "Пицца Н" изображен белый круг. В самом ресторане сейчас немноголюдно.
Ранее Yum! Brands сообщала, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.
Газета "Коммерсант" в начале июня сообщала, что оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечало, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургPizza Hut, Inc.Санкции в отношении России
 
 
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