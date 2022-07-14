https://ria.ru/20220714/otnosheniya-1802322091.html

КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.07.2022

КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:13

2022-07-14T03:13

2022-07-14T03:17

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид украины

сеул

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 14 июл — РИА Новости. КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Сообщается, что 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.

https://ria.ru/20220713/kndr-1802310922.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид украины, сеул, кндр (северная корея)