03:13 14.07.2022 (обновлено: 03:17 14.07.2022)
КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР
ЦТАК: КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
СЕУЛ, 14 июл — РИА Новости. КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.
"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — говорится в публикации агентства.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.
МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.