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КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:13
2022-07-14T03:17
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид украины
сеул
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 14 июл — РИА Новости. КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Сообщается, что 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.
https://ria.ru/20220713/kndr-1802310922.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
сеул
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид украины, сеул, кндр (северная корея)
03:13 14.07.2022 (обновлено: 03:17 14.07.2022)
 
КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

ЦТАК: КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР
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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 июл — РИА Новости. КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.

"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — говорится в публикации агентства.

Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.
МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 23:02
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР республик Донбасса
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД УкраиныСеулКНДР (Северная Корея)
 
 
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