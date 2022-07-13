https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html

Украина разорвала дипотношения с КНДР

Украина разорвала дипотношения с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022

Украина разорвала дипотношения с КНДР

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-13T19:44

2022-07-13T19:44

2022-07-14T03:09

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР."В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.В министерстве отметили, что Киев осуждает решение КНДР о признании республики и добавили, что оно "не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины".

https://ria.ru/20220713/pushilin-1802251200.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика