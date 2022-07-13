Рейтинг@Mail.ru
Украина разорвала дипотношения с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html
Украина разорвала дипотношения с КНДР
Украина разорвала дипотношения с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022
Украина разорвала дипотношения с КНДР
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T19:44
2022-07-14T03:09
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР."В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.В министерстве отметили, что Киев осуждает решение КНДР о признании республики и добавили, что оно "не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины".
https://ria.ru/20220713/pushilin-1802251200.html
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
19:44 13.07.2022 (обновлено: 03:09 14.07.2022)
 
Украина разорвала дипотношения с КНДР

МИД Украины заявил о разрыве дипотношений и контактов с КНДР из-за признания ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.
"В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что Киев осуждает решение КНДР о признании республики и добавили, что оно "не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 17:14
Пушилин заявил, что рано говорить об открытии представительств ДНР и КНДР
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала