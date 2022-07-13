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Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР
Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:20
2022-07-13T18:23
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
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ООН, 13 июл - РИА Новости. Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон."Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР", - сказал Ким Сон, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах сотрудничества Пхеньяна с республиками.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон
18:20 13.07.2022 (обновлено: 18:23 13.07.2022)
 
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР

Постпред КНДР в ООН Ким Сон заявил о поддержке Северной Кореей позиции России по ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
ООН, 13 июл - РИА Новости. Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон.
"Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР", - сказал Ким Сон, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах сотрудничества Пхеньяна с республиками.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 17:57
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООН
 
 
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