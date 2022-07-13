https://ria.ru/20220713/kndr-1802265978.html

Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР

Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022

Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР

Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:20

2022-07-13T18:20

2022-07-13T18:23

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

оон

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ООН, 13 июл - РИА Новости. Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон."Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР", - сказал Ким Сон, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах сотрудничества Пхеньяна с республиками.

https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон