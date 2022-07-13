https://ria.ru/20220713/kndr-1802265978.html
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.07.2022
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР
Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:20
2022-07-13T18:20
2022-07-13T18:23
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg
ООН, 13 июл - РИА Новости. Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию России по ДНР и ЛНР, заявил журналистам северокорейский постпред при ООН Ким Сон."Правительство КНДР полностью готово поддержать позицию РФ по ДНР и ЛНР", - сказал Ким Сон, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах сотрудничества Пхеньяна с республиками.
https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c24f188f5a8470e025fc73444c5ff52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон
18:20 13.07.2022 (обновлено: 18:23 13.07.2022)
Правительство КНДР поддерживает позицию России по ДНР и ЛНР
Постпред КНДР в ООН Ким Сон заявил о поддержке Северной Кореей позиции России по ДНР и ЛНР