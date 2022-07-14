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В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени" - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220714/mashina-1802364149.html
В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"
В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени" - РИА Новости, 14.07.2022
В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"
В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки –... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:39
2022-07-14T11:39
шоубиз
знаменитости
машина времени
андрей макаревич
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки – киноконцертного театра "Космос".Гастрольный график артистов меняется не в первый раз: ранее четыре выступления группы отменили по форс-мажорным обстоятельствам.Лидер коллектива Андрей Макаревич отмечал, что в этом нет ничего нового.Макаревич неоднократно критиковал специальную военную операцию России на Украине. Музыканта ранее заметили в Израиле в компании Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова. Примадонна сейчас вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале. На днях стало известно, что в Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле.
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знаменитости, машина времени, андрей макаревич, шоу-бизнес, новости культуры
11:39 14.07.2022
 
В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"

В Екатеринбурге отменили сентябрьский концерт "Машины времени"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки – киноконцертного театра "Космос".

"Концерт "Машина времени", перенесенный на 23 сентября 2022 года, отменен", – говорится на сайте.

Гастрольный график артистов меняется не в первый раз: ранее четыре выступления группы отменили по форс-мажорным обстоятельствам.
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21 апреля, 15:06Шоубиз
В России отменили концерты "Машины времени"
Лидер коллектива Андрей Макаревич отмечал, что в этом нет ничего нового.
"Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", – написал музыкант.
Макаревич неоднократно критиковал специальную военную операцию России на Украине. Музыканта ранее заметили в Израиле в компании Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова. Примадонна сейчас вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале.
На днях стало известно, что в Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле.
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