https://ria.ru/20220714/mashina-1802364149.html

В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"

В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени" - РИА Новости, 14.07.2022

В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"

В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки –... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:39

2022-07-14T11:39

2022-07-14T11:39

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки – киноконцертного театра "Космос".Гастрольный график артистов меняется не в первый раз: ранее четыре выступления группы отменили по форс-мажорным обстоятельствам.Лидер коллектива Андрей Макаревич отмечал, что в этом нет ничего нового.Макаревич неоднократно критиковал специальную военную операцию России на Украине. Музыканта ранее заметили в Израиле в компании Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова. Примадонна сейчас вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале. На днях стало известно, что в Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле.

https://ria.ru/20220421/mashina-1784724363.html

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, машина времени, андрей макаревич, шоу-бизнес, новости культуры