В Екатеринбурге отменили концерт "Машины времени"
В Екатеринбурге отменили сентябрьский концерт "Машины времени"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт группы "Машина времени", который должен был состояться 23 сентября. Информация появилась на сайте организаторов площадки – киноконцертного театра "Космос".
"Концерт "Машина времени", перенесенный на 23 сентября 2022 года, отменен", – говорится на сайте.
Гастрольный график артистов меняется не в первый раз: ранее четыре выступления группы отменили по форс-мажорным обстоятельствам.
21 апреля, 15:06ШоубизВ России отменили концерты "Машины времени"
Лидер коллектива Андрей Макаревич отмечал, что в этом нет ничего нового.
"Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", – написал музыкант.
Макаревич неоднократно критиковал специальную военную операцию России на Украине. Музыканта ранее заметили в Израиле в компании Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова. Примадонна сейчас вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным находится в Юрмале.
На днях стало известно, что в Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле.