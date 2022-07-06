https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

В Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле

В Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 06.07.2022

В Латвии третий год подряд отменяют фестиваль Лаймы Вайкуле

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, перенесен на 2023 год, говорится на сайте мероприятия. Отмечается, что решение... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:11

2022-07-06T16:11

2022-07-06T16:19

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, перенесен на 2023 год, говорится на сайте мероприятия. Отмечается, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.В сообщении также говорится, что участники группы, сопровождающей Лайму Вайкуле, в основном проживают за пределами Латвии. Ранее в Laima Rendezvous принимали участие российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава. Кроме того, основной язык фестиваля – русский. Вдобавок, по словам самой Лаймы, в данное время проводить фестиваль было бы неэтично.Laima Rendezvous пришел в Юрмалу на смену "Новой волне", которую решено было перенести в Сочи. К смене места международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. В последние годы Laima Rendezvous неоднократно переносился: в 2020 и 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно о якобы миллионных долгах артистки, однако, муж Вайкуле Андрей Латковский не подтвердил этого.

https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html

https://ria.ru/20190822/1557791478.html

https://ria.ru/20220705/festival-1800475675.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лайма вайкуле, шоу-бизнес