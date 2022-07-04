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Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
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Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы
Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы - РИА Новости, 04.07.2022
Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы
Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи, что латвийская компания "Лайма Лайф", которую представляет певица, задолжала государству крупную сумму. Он РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:15
2022-07-04T15:15
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи, что латвийская компания "Лайма Лайф", которую представляет певица, задолжала государству крупную сумму. Он отметил, что артистка ничего не знает про эти деньги."Лайма Лайф" отвечает за организацию ежегодного музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале, отмечает портал "Абзац". Последние годы мероприятия не состоялись: в 2020 и 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса, а в этом году шоу перенесли из-за ситуации на Украине.Фестиваль пришел на смену "Новой волне", которая традиционно проходила в Юрмале. После того как Рига в 2014 году запретила въезд в страну нескольким российским артистам, включая Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, музыкальный форум перенесли в Сочи. Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США на медицинское обследование.
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знаменитости, лайма вайкуле, шоу-бизнес
15:15 04.07.2022
 
Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы

Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи о миллионных долгах певицы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле на конкурсе "Новая волна - 2017" в Сочи
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи, что латвийская компания "Лайма Лайф", которую представляет певица, задолжала государству крупную сумму. Он отметил, что артистка ничего не знает про эти деньги.

"Послушайте, даже если бы этот долг был пять миллионов, это стоит обсуждать? Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все", – заявил Латковский.

"Лайма Лайф" отвечает за организацию ежегодного музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале, отмечает портал "Абзац". Последние годы мероприятия не состоялись: в 2020 и 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса, а в этом году шоу перенесли из-за ситуации на Украине.
Фестиваль пришел на смену "Новой волне", которая традиционно проходила в Юрмале. После того как Рига в 2014 году запретила въезд в страну нескольким российским артистам, включая Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, музыкальный форум перенесли в Сочи.
Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США на медицинское обследование.
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