https://ria.ru/20220704/vaykule-1800122152.html

Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы

Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы - РИА Новости, 04.07.2022

Муж Вайкуле ответил на слухи о миллионных долгах певицы

Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи, что латвийская компания "Лайма Лайф", которую представляет певица, задолжала государству крупную сумму. Он РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:15

2022-07-04T15:15

2022-07-04T15:15

шоубиз

знаменитости

лайма вайкуле

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152645/46/1526454692_0:89:1801:1102_1920x0_80_0_0_ee0fac42784f6266d81274d0f2fc53a1.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский ответил на слухи, что латвийская компания "Лайма Лайф", которую представляет певица, задолжала государству крупную сумму. Он отметил, что артистка ничего не знает про эти деньги."Лайма Лайф" отвечает за организацию ежегодного музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале, отмечает портал "Абзац". Последние годы мероприятия не состоялись: в 2020 и 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса, а в этом году шоу перенесли из-за ситуации на Украине.Фестиваль пришел на смену "Новой волне", которая традиционно проходила в Юрмале. После того как Рига в 2014 году запретила въезд в страну нескольким российским артистам, включая Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, музыкальный форум перенесли в Сочи. Ранее стало известно, что Вайкуле улетела в США на медицинское обследование.

https://ria.ru/20220606/kirkorov-1793389359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лайма вайкуле, шоу-бизнес