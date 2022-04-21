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В России отменили концерты "Машины времени" - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
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В России отменили концерты "Машины времени"
В России отменили концерты "Машины времени" - РИА Новости, 21.04.2022
В России отменили концерты "Машины времени"
Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:06
2022-04-21T15:54
шоубиз
знаменитости
машина времени
андрей макаревич
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы.Сам лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Telegram-канале выразил сожаление по этому поводу.Ранее стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Израиле.
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знаменитости, машина времени, андрей макаревич, шоу-бизнес
15:06 21.04.2022 (обновлено: 15:54 21.04.2022)
 
В России отменили концерты "Машины времени"

Представитель "Машины времени" подтвердил отмену концертов группы в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец и музыкант Андрей Макаревич
Певец и музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы.

"Действительно, концерты отменяются", – сказал собеседник.

Сам лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Telegram-канале выразил сожаление по этому поводу.
"Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", – написал музыкант.
Ранее стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Израиле.
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ШоубизЗнаменитостиМашина времениАндрей МакаревичШоу-бизнес
 
 
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