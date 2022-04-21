https://ria.ru/20220421/mashina-1784724363.html
В России отменили концерты "Машины времени"
В России отменили концерты "Машины времени" - РИА Новости, 21.04.2022
В России отменили концерты "Машины времени"
Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:06
2022-04-21T15:06
2022-04-21T15:54
шоубиз
знаменитости
машина времени
андрей макаревич
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы.Сам лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Telegram-канале выразил сожаление по этому поводу.Ранее стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Израиле.
https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, машина времени, андрей макаревич, шоу-бизнес
15:06 21.04.2022 (обновлено: 15:54 21.04.2022)
В России отменили концерты "Машины времени"
Представитель "Машины времени" подтвердил отмену концертов группы в России