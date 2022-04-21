https://ria.ru/20220421/mashina-1784724363.html

В России отменили концерты "Машины времени"

В России отменили концерты "Машины времени" - РИА Новости, 21.04.2022

В России отменили концерты "Машины времени"

Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:06

2022-04-21T15:06

2022-04-21T15:54

шоубиз

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машина времени

андрей макаревич

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Четыре из шести концертов "Машины времени" в России отменили, сообщил РИА Новости представитель группы.Сам лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Telegram-канале выразил сожаление по этому поводу.Ранее стало известно об отмене концертов Кристины Орбакайте в Израиле.

https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, машина времени, андрей макаревич, шоу-бизнес