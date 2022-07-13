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Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет - РИА Новости, 13.07.2022
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Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет
Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет - РИА Новости, 13.07.2022
Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет
Более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:51
2022-07-13T15:22
общество
сергей кравцов
владимир путин
школа
дети
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.На встрече обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, включая рынок труда, состояние дел в различных секторах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме."В 2022 году мы уже строим десять и в 2023-м приступаем еще к восьми. Итого до 2024 года мы построим 24 новых школы – от общего количества школ в республике 10% будет новых школ. И, соответственно, мы активно включились в программу по капитальному ремонту: 50 объектов строим. У нас свыше 20 тысяч детей ходили в школы, скажем так, которые не совсем соответствуют требованиям, и мы активно включились. Я уверен, что до 2024 года мы по материально-техническому обеспечению среднего образования вопрос закроем", - ответил глава региона.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что все 1,3 тысячи школ, которые нужно построить к 2024 году, будут введены в эксплуатацию в срок.
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общество, сергей кравцов, владимир путин, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование
14:51 13.07.2022 (обновлено: 15:22 13.07.2022)
 
Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет

Путин: более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкШахматный кружок в школе Краснодара
Шахматный кружок в школе Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шахматный кружок в школе Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
На встрече обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, включая рынок труда, состояние дел в различных секторах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме.
"Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года", - сказал Путин и спросил о планах по строительству в КБР. 
"В 2022 году мы уже строим десять и в 2023-м приступаем еще к восьми. Итого до 2024 года мы построим 24 новых школы – от общего количества школ в республике 10% будет новых школ. И, соответственно, мы активно включились в программу по капитальному ремонту: 50 объектов строим. У нас свыше 20 тысяч детей ходили в школы, скажем так, которые не совсем соответствуют требованиям, и мы активно включились. Я уверен, что до 2024 года мы по материально-техническому обеспечению среднего образования вопрос закроем", - ответил глава региона.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что все 1,3 тысячи школ, которые нужно построить к 2024 году, будут введены в эксплуатацию в срок.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 17:26
Школы в Запорожской области получат российскую государственную аккредитацию
 
ОбществоСергей КравцовВладимир ПутинШколаДетиСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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