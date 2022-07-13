https://ria.ru/20220713/shkoly-1802202228.html

Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет

Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет - РИА Новости, 13.07.2022

Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет

Более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:51

2022-07-13T14:51

2022-07-13T15:22

общество

сергей кравцов

владимир путин

школа

дети

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 900 школ планируется построить в России в ближайшие два года, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.На встрече обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, включая рынок труда, состояние дел в различных секторах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме."В 2022 году мы уже строим десять и в 2023-м приступаем еще к восьми. Итого до 2024 года мы построим 24 новых школы – от общего количества школ в республике 10% будет новых школ. И, соответственно, мы активно включились в программу по капитальному ремонту: 50 объектов строим. У нас свыше 20 тысяч детей ходили в школы, скажем так, которые не совсем соответствуют требованиям, и мы активно включились. Я уверен, что до 2024 года мы по материально-техническому обеспечению среднего образования вопрос закроем", - ответил глава региона.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что все 1,3 тысячи школ, которые нужно построить к 2024 году, будут введены в эксплуатацию в срок.

https://ria.ru/20220709/zaporozhe-1801431847.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кравцов, владимир путин, школа, дети, социальный навигатор, сн_образование