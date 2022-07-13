https://ria.ru/20220713/samolety-1802099722.html
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию - РИА Новости, 13.07.2022
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию
Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:11
2022-07-13T07:11
2022-07-13T10:28
россия
аэрофлот
в мире
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.По его словам, по линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами, чтобы получить гарантии для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы.По словам Биричевского, это позволило свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов."Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней", - добавил он.В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, в мире
07:11 13.07.2022 (обновлено: 10:28 13.07.2022)
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию
МИД: Россия работает с партнерами по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Он напомнил, что по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.
"Практически весь этот парк был перерегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.) в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности", - отметил он.
По его словам, по линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами, чтобы получить гарантии для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы.
По словам Биричевского, это позволило свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов.
"Недавний случай с задержанием Airbus A330
ПАО "Аэрофлот
" на Шри-Ланке
был разрешен в течение нескольких дней", - добавил он.
В начале июня самолет Airbus
российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России
в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву
с членами экипажа.