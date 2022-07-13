https://ria.ru/20220713/samolety-1802099722.html

МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿

МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿ - РИА Новости, 13.07.2022

МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿

Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:11

2022-07-13T07:11

2022-07-13T10:28

россия

аэрофлот

в мире

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.По его словам, по линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами, чтобы получить гарантии для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы.По словам Биричевского, это позволило свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов."Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней", - добавил он.В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220607/uvolnenie-1793772134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, аэрофлот, в мире