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МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿ - РИА Новости, 13.07.2022
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МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿ - РИА Новости, 13.07.2022
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿
Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:11
2022-07-13T10:28
россия
аэрофлот
в мире
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.По его словам, по линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами, чтобы получить гарантии для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы.По словам Биричевского, это позволило свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов."Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней", - добавил он.В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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россия, аэрофлот, в мире
07:11 13.07.2022 (обновлено: 10:28 13.07.2022)
 
МИД: Россия работает по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿

МИД: Россия работает с партнерами по гарантиям для самолетов, прошедших перерегистрацию﻿

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Он напомнил, что по состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.
"Практически весь этот парк был перерегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.) в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности", - отметил он.
По его словам, по линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами, чтобы получить гарантии для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы.
По словам Биричевского, это позволило свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов.
"Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней", - добавил он.
В начале июня самолет Airbus российской авиакомпании "Аэрофлот" был задержан на Шри-Ланке, после чего перевозчик приостановил рейсы в эту страну. МИД России в связи с инцидентом заявил протест ланкийскому послу. Спустя несколько дней суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, после чего лайнер вылетел в Москву с членами экипажа.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Взлет самолета Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:03
На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота"
 
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