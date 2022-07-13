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Дмитрий Биричевский: Россия не виновата, что Европе грозит зима без тепла

Дмитрий Биричевский: Россия не виновата, что Европе грозит зима без тепла - РИА Новости, 13.07.2022

Дмитрий Биричевский: Россия не виновата, что Европе грозит зима без тепла

Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, и контрсанкции Москвы могут быть весьма болезненными, но пока еще они не были... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:00

2022-07-13T10:00

2022-07-13T10:00

интервью

дмитрий биричевский

россия

евросоюз

еврокомиссия

северный поток — 2

северный поток

экономика

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Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, и контрсанкции Москвы могут быть весьма болезненными, но пока еще они не были реализованы в полной мере, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В интервью РИА Новости он рассказал, на какой стадии находится проработка ответных мер в отношении Литвы по калининградскому транзиту, планируют ли власти РФ конфисковать западные, в частности, британские активы, стоит ли опасаться введения "потолка цен" для российской нефти, и ответил на вопрос о будущем газового транзита через территорию Украины.– Лидеры стран "Большой семерки" договорились рассмотреть варианты максимально допустимых цен на российские нефть и газ. Есть ли у Запада сейчас возможность ввести такой "ценовой потолок"? Представляет ли это угрозу для Москвы? Что мы можем противопоставить?– Теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России.Естественно, Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится, и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.– Ранее сообщалось, что Россия еще не начала принимать ответные меры на экономические санкции Запада. Когда можно ожидать полноценного ответа? И будет ли он связан с поставками газа в ЕС?– Россия выверено и адекватно реагирует на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости национальной экономики, финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса. Фокусируем усилия на работе по дедолларизации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжается адаптация к внешним вызовам, становятся более интенсивными программы развития перспективных отраслей.Мы действительно пока не применяем собственно контрмеры в полную силу. Очевидно, что западные страны итак изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан. Полки в европейских продуктовых супермаркетах пустеют не из-за России, счета за коммунальные услуги и чеки на заправках тоже растут не из-за нас. Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся.Вместе с тем оставляем за собой право на ужесточение наших специальных мер. Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными. Ведь взаимозависимость экономик сохраняется ‒ к примеру, наш товарооборот с ЕС в 2021 году составил почти 285 миллиардов долларов. Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции, хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией.Что касается поставок газа, то, как известно, порядок расчетов за экспорт российского "голубого топлива" в недружественные страны был изменен. При этом вне зависимости от политической конъюнктуры Россия дорожит репутацией надежного поставщика этого ценного ресурса. В 2021 году российская сторона выполнила все газовые контракты. Мы стремимся выполнять свои контрактные обязательства и в нынешнее непростое время.Снижение российских поставок газа инициировали не мы, а Евросоюз, разработавший план по отказу от российских энергоносителей "заблаговременно до 2030 года". Введенные Западом экономические ограничительные меры осложняют транспортировку газа, что иллюстрирует история с ремонтом турбины "Северного потока".В нынешней обстановке сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок. С другой стороны, мы видим стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев. На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких "ценовых потолков". При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.– Одна из главных тем последних дней – ситуация вокруг калининградского транзита, ранее в МИД РФ заявили, что времени на устранение всех противоречий остается все меньше. Какие конкретные ответные меры могут быть приняты в отношении Литвы, если ситуация не будет урегулирована?– Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время.– Канада уже приняла закон, позволяющий конфисковать российские активы и передавать их Украине. Аналогичные сигналы поступают из Лондона. Каков будет ответ Москвы? Рассматривается ли возможность конфискации западных активов, расположенных в России? Есть ли уже список стран и компаний, чья собственность подлежит изъятию?– Мы неоднократно подчеркивали, что считаем заморозку принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой в нарушение всех норм международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы. Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий.Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов. Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены зеркальные меры. Однако мы не хотим эскалации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципам демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы и так далее.Конечно, мы внимательно фиксируем и заявления по данной тематике из Лондона. К сожалению, подобная риторика из уст британских официальных лиц звучит с первых дней проведения российской специальной военной операции на Украине. Особенно в ней преуспела глава Форин Офиса Элизабет Трасс. Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны.Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о государственных активах. Обсуждается возможность конфискации или иные сопоставимые меры в отношении находящейся в Великобритании собственности физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки. Однако даже английские юристы сдержанно воспринимают подобные замыслы, подчеркивая отсутствие правовых оснований для конфискации соответствующих объектов. По существующим в Британии нормам полное изъятие собственности у иностранцев возможно только в отношении лиц, чья вина в совершении преступления доказана судом.Как бы то ни было, в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра. С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью.Вместе с тем у инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны.– Страны Запада выступают за увеличение поставок на мировой рынок нефти из Ирана и Венесуэлы. Видит ли Россия в этом риски для себя? Координируем ли мы свои действия с партнерами в Тегеране и Каракасе?– В свое время отдельные страны Запада ввели по политическим причинам нелегитимные односторонние рестрикции в отношении Ирана и Венесуэлы. В результате был нанесен существенный ущерб мировому нефтегазовому комплексу, что привело к осложнению ситуации на рынке. Однако, как мы видим на примере санкций в отношении России, соответствующие уроки из этого извлечены не были.У нас конструктивные, дружественные отношения с Тегераном и Каракасом. Мы тесно взаимодействуем в двустороннем плане, а также формате ОПЕК+. Намерены продолжать развивать сотрудничество с этими странами.– На фоне СВО на Украине и фактического отсутствия диалога с Киевом можно ли предположить, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет? Какого будущее поставок по этому направлению?– Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году. Россия выполняет все свои обязательства. В настоящее время транзит ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".Как известно, ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится, и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита.– Планирует ли Россия переходить на оплату за экспорт зерна в рублях?– В последние годы последовательно ведем линию на снижение доли валют недружественных стран, в первую очередь доллара США и евро, во внешней торговле России. Правительство Российской Федерации принимает необходимые меры, чтобы российский бизнес мог осуществлять свои расчеты с зарубежными контрагентами в рублях, их национальных валютах либо подходящих валютах третьих стран. Эта работа в полной мере касается и рынка зерновых. По имеющимся данным, на оплату в рублях перешли уже ряд импортеров российского зерна, в частности, из Турции. Помимо этого, с целью снижения рисков российских производителей от колебания курсов валют с 1 июля российские власти перевели на рубли расчет экспортных пошлин на зерно.– Сообщается, что запасов авиационной техники у России хватит на три-четыре года. Планирует ли Москва начать закупки у других стран? У каких именно? Насколько обоснованы опасения относительно того, что скоро самолеты западного производства не смогут функционировать без комплектующих? Может ли Россия требовать компенсацию за арест за рубежом находящихся в лизинге авиасудов?– В этом году авиатранспортная отрасль Российской Федерации столкнулась с незаконными ограничительными мерами со стороны Запада. В их числе: закрытие воздушного пространства, запрет на продажу воздушных судов и поставку комплектующих, их ремонт и техническое обслуживание, а также ограничения в сфере финансов и страхования.В целях противодействия последствиям западных рестрикций российским правительством в июне была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. На ее реализацию предполагается выделить более 770 миллиардов рублей. В частности, поставлена задача довести к 2030 году долю самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний до 81%. По состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически весь этот парк был перерегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года) в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности.По линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами на предмет получения гарантий для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы. Она позволила свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов. Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней.– Будет ли Россия требовать от Германии компенсации за простой газопровода "Северный поток 2"?– Ситуация с поставками газа и ценами на него подтвердила, что непоследовательная линия ФРГ в отношении "Северного потока 2" была ошибочной. Своевременный запуск этого газопровода позволил бы избежать проблем с заполнением хранилищ и удовлетворением спроса. Сейчас немцы пожинают плоды собственных действий. Что касается компенсаций за простой "Северного потока 2", то этот вопрос находится в сфере компетенции инвесторов, среди которых, помимо ПАО "Газпром", несколько ведущих европейских энергокомпаний.– Как Россия решает проблемы, связанные с получением россиянами банковских карт в странах СНГ, в частности, в Казахстане и Армении?– Хотелось бы сразу подчеркнуть, что в настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства. Существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам. Каждый банк с большой долей самостоятельности определяет, какие именно проверки проводить и какие документы запрашивать в рамках так называемого подхода "знай своего клиента" (KYC). Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос. Данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт. Однако говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится. Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом.– Россия и Китай ранее планировали создать совместное рейтинговое агентство? Когда оно сможет заработать?– Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые "независимые" рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств.Создание действительно независимой рейтинговой организации, которая могла бы предоставлять объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран, давно востребовано. В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах.С Китаем мы последовательно углубляем отраслевое взаимодействие и проводим работу по сближению условий работы наших финансовых рынков, в том числе в сфере взаимного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета и аудита. Соответствующие меморандумы были подписаны в 2019 году и в настоящее время успешно реализуются. Кроме того, развивается взаимодействие по созданию независимой финансовой инфраструктуры и использованию национальных валют. В 2021 году на долю рубля и юаня приходилось порядка 25% всех платежей в двусторонней торговле. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эта пропорция существенно вырастет. Западные санкции естественным образом стимулируют данный процесс.

https://ria.ru/20220711/limity-1801776369.html

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https://ria.ru/20220706/alikhanov-1800712894.html

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https://ria.ru/20220331/samolety-1781117559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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