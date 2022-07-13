https://ria.ru/20220713/kroton-1802203970.html

"Плащ Иосифа": как вырастить кротон дома на подоконнике

Кротон: описание комнатного цветка, уход в домашних условиях, фото растения

"Плащ Иосифа": как вырастить кротон дома на подоконнике

Кротон (кодиеум) — род растений семейства Молочайные, включающий в себя более 1200 видов. Представители этих комнатных цветов отличаются разнообразной яркой... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

2022-07-13T15:00

цветы

растениеводство

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Кротон (кодиеум) — род растений семейства Молочайные, включающий в себя более 1200 видов. Представители этих комнатных цветов отличаются разнообразной яркой расцветкой листьев. О том, как ухаживать за кротоном в домашних условиях и какие есть ошибки в уходе, как правильно его размножать и пересаживать, а также описаниевидов с фото — в материале РИА Новости.КротонКротон, или кодиеум, — это декоративное комнатное растение. Кодиеум является наиболее окультуренной разновидностью кротона, которая лучше всего подходит для выращивания в комнатных условиях. Родом культура из тропических лесов юго-восточной Азии и распространена в Индии, Малайзии, Индонезии, а также на островах Океании и в Австралии. В Европе, где растение стало популярно в первой половине XIX века, его часто называют “плащ Иосифа” из-за окраски листьев в желтые, оранжевые, красные, бордовые и даже черные цвета. Количество видов разные источники указывают от 15 до 1200, но в комнатной культуре цветы представлены только кротоном Пестрым и его гибридами. Считается, что он довольно прихотливый, потому что любит высокую влажность воздуха и теплую, даже высокую температуру.Ботаническое описаниеВ дикой природе кротон вырастает до трех метров в высоту, но в домашних условиях не превышает одного-полутора даже при самом тщательном уходе. Это прямостоячий кустарник, который имеет пестрые, кожистые листья, отличающиеся по формев зависимости от вида. Цвет и окраска тоже разнообразны: на листовых пластинах могут присутствовать оттенки зеленого, желтого, оранжевого и красного в виде пятен, полос, разводов и т.д. Кротон при должном уходе может расцветать, но это сильно ослабляет его, и рост останавливается на три-четыре месяца. Поэтому в домашних условиях цветоносы, как правило, удаляют.У культуры, как и у других представителей семейства Молочайные, ядовитый для человека и животных сок. Он может вызывать рвоту, диарею, раздражение кожи, поэтому при работе с растениемнеобходимо соблюдать правила безопасности: надевать перчатки, а после — мыть руки и инструменты. Также следует ограничить доступ к нему для детей и животных.ВидыПо разным источникам существует около 15 видов кротона, на основе которых выведено множество гибридов. Они отличаются размерами, окраской и формой листьев.Черный ПринцЭтот вид кротонаобладает темно-зелеными, почти черными листьями широкой овальной формы. На них отчетливо видны красно-оранжевые, розовые и желтые пятна.НормаСорт отличается темно-зеленой листвой, на которой естьразного размера желтые пятна и ярко-красные прожилки.ДизраэлиДизраэли имеет листья лопастной формы. Верхняя часть куста – это зеленая листва с яркими желтыми прожилками, нижние листья окрашены в зеленовато-бурый цвет с кирпичным оттенком.ГолдфингерЭтот вид кротона отличается узкими, удлиненными и прямыми зелеными листьями. В центре листовой пластины расположена толстая желтая прожилка, кроме этого, на листьях можно увидеть неравномерно расположенные пятна, штрихи и линии.Миссис АйстонЭто сорт с широкими округлыми листьями, вытянутый в высоту. Окрас у растения неравномерный, встречаются красные, розовые и желтые оттенки.Тамара БранчТакаяразновидность кротона встречается редко и отличается двухцветными овальными листьями средней величины. Они имеют темно-зеленый цвет со светло-зелеными и белыми пятнами ближе к краям.МаммиУ сорта Мамми узкие, небольшие листочки, края которых слегка загибаются от центра. Их окрас включает разные оттенки зеленого, желтого, розового и красного.ПетраПетра — один из самых распространенных сортов кротона. Имеет довольно крупные листья овальной формы, которые окрашены в насыщенный зеленый цвет с желтыми прожилками и крапинками.ЭндрюЭтот вид кротона обладает узкими длинными зелеными листьями с кремово-белыми прожилками, которые имеют волнообразную форму по краям. Растение достаточно компактное и хорошо растет в горшке.ЭкселлентЛистья кротона этого сорта по форме напоминают дубовые — они крупные, плотные, с прожилками разных цветов. Сверху листовые пластины зеленовато-желтые, а снизу бордово-красные.НервияУ нее лопастные большие и кожистые листья. Они по мере роста изменяют свой оттенок. Например, у молодых растений пластины ярко-зеленые, у средневозрастных — зелено-желтые, а у старых имеют розовый оттенок.ЗанзибарДля этого сорта кротона характерны тонкие и длинные, свисающие вниз листья, которые неоднородны по цвету. При этом большая их часть темно-зеленого цвета с небольшими желтыми крапинками.Голд СанГолд Сан имеет листовые пластины ланцетной формы с заостренными верхушками. Окрас листьев у растения зеленый с мелкими вкраплениями по всей поверхности.УходКротон — довольно капризное растение, поэтому требует тщательного и регулярного ухода. Например, в домашних условиях цветку необходимо не просто опрыскивание листьев, но и протирание их влажной губкой. Летом раз в месяц желательно промывать растение от пыли под душем. Также кротон не переносит полива холодной водой и сквозняков, потому что он родом из южных стран и привык к теплу.ТемператураКротон хорошо растет и развивается при температуре от 20 до 26 градусов. Оптимальный температурный режим по временам года:Даже в теплое время года кротон не рекомендуется держать на балконе, так как высока вероятность загрязнения листовых пластин пылью.Влажность воздухаВлажность в помещении, в котором находится кротон, должна быть всегда высокой, иначе растение будет болеть, а потом может зачахнуть и погибнуть. Оптимальный уровень — 60-80%, в зависимости от температуры воздуха. Чтобы поддерживать такие условия, можно воспользоваться увлажнителем, поставить рядом с горшком емкости с водой и т.д.ОсвещениеКротон нуждается в хорошем освещении, однако летом при прямых солнечных лучах цветок может получить ожоги. Зимой же его можно ставить на солнце."Растения нужно защитить от палящих лучей, поскольку они могут негативно повлиять на состояние цветов и нарушить плавный процесс сезонного перехода. Цветок может начать увядать, терять цвет и листья. Чтобы избежать этого, следует установить защитный экран или повесить шторку. Свет должен быть мягким и рассеянным", – рассказала РИА Новости агроном ГБУ "Озеленение" Анна Корчагина.Осенью освещение должно быть яркое, рассеянное, а световой день длиться не менее 12 часов, иначе листья потеряют пеструю окраску.Требования к почвеДля растения лучше всего рыхлая, слабокислая, питательная почва. Может подойти и грунт для роз, орхидей или других цветущих растений. Также нередко его делают самостоятельно из торфяника, дерновой, листовой земли и речного песка (1 к 1 каждого элемента субстрата).ГоршокДля молодых растений подойдут небольшие и неглубокие горшки, чтобы корни не загнивали от лишней влажности. По мере роста объем необходимо увеличивать ежегодно. Взрослые цветы в смене емкости нуждаются реже — раз в два-три года. Диаметр обычно увеличивают не более чем на 5 сантиметров. Можно использовать и пластмассовые, и глиняные горшки.МестоположениеДля цветка лучше всего подходит восточная или западная сторона квартиры. Зимой горшок следует ставить на южное окно или обеспечить дополнительную подсветку, так как кротон светолюбив.ПоливПри поливе важно не допускать пересыхания и переувлажнения грунта. Процедуру проводят теплой отстоянной водой, но не холодной, чтобы избежать переохлаждения растения и его последующих болезней. Летом кротон нужно поливать по мере высыхания почвы, обычно раз в два-три дня, зимой примерно раз в пять-семь дней. Нельзя, чтобы земля была все время мокрой, но она должна оставаться увлажненной.ОпрыскиваниеРастению необходимы регулярные опрыскивания для поддержания уровня влаги и внешнего вида листвы. Вода для процедуры должна быть отстоявшаяся, по температуре — на 2-4 градуса выше комнатной. Также следует протирать листья влажной губкой с внешней и внутренней стороны. Это поможет удалить загрязнения и пыль, которые негативно сказываются на здоровье растения.Обрезка и прищипкиКрасивую листву и ее оптимальный размер формируют с помощью прищипок и обрезок. У молодых растений удаляют верхушки молодых побегов, за счет чего стимулируется рост и развитие боковых. Первую процедуру проводят, когда молодое растение достигнет в высоту 15 — 20 см, далее — через каждые 20 см. Затем делают обрезку каждую весну во время активного роста кротона. Для этого укорачивают длинные побеги, обрезая их над почкой, которая обращена наружу, после — оголенные места посыпают толченым углем. Через два-три дня растение можно опрыскать стимулятором роста. Так как представители кротона ядовиты, важно соблюдать меры безопасности и работать в перчатках. Также нельзя допустить попадания сока на кожу или слизистые.ПодкормкиМолодое растение нужно регулярно пересаживать в плодородный грунт, а саму почву следует удобрять в период роста кротона. Обычно подкормку делают весной раз в одну-две недели. Для этого подходят различные минеральные удобрения для декоративных лиственных растений. Их вносят только после полива, чтобы избежать ожога корневой системы. Зимой комнатное растение также нуждается в удобрении, но проводят процедуру реже — достаточно одного раза в месяц слабым минеральным раствором.ЦветениеЕсли кротон зацвел, значит ему был обеспечен оптимальный уход, но чтобы не ослабить растение в этот период, цветки удаляют. Для этого формирующиеся бутоны нужно аккуратно срезать.ПересадкаЕсли растение молодое, его необходимо пересаживать раз в 6-12 месяцев. Когда ему уже три-четыре года, то процедуру проводят раз в два года. У совсем взрослых кротонов обычно меняют только верхний слой почвы. Пересаживают растение методом перевалки, чтобы не травмировать корневую систему. Перед этим на дно горшка следует насыпать слой камешков, керамзита, битого кирпича или глиняных черепков толщиной 2-3 см, чтобы сделать дренажную систему. Далее на нее насыпают грунт, его увлажняют в центре и делают углубление, в которое аккуратно ставят растение. При этом нельзя разбирать корни и убирать с них землю. Земляной ком нужно поместить в новый горшок и засыпать землей, не сильно примяв ее. Грунт следует увлажнить, а также опрыскать растение из пульверизатора.Наиболее распространенные ошибки при пересадке растения:Особенности зимнего уходаВ зимний период растению необходимо обеспечить оптимальную комнатную температуру — 18-20 градусов. Также следует найти кротону освещенное солнцем место или установить дополнительную подсветку по 12-14 часов в день.РазмножениеВ домашних условиях размножить кротон можно с помощью семян, черенкованием и воздушными отводками.СеменамиСеменной метод размножения кротона наиболее сложный, так как требует четкого соблюдения технологии и поддержания нужных условий для проращивания. Перед процедурой посева семена нужно выдержать в воде при температуре около 60 градусов 30 минут, затем оставить вымачиваться на сутки. После этого набухшие семена вносят в грунт на глубину в 1 см, посев закрывают пленкой и убирают в хорошо освещенное место. Для успешного прорастания необходима температура не ниже 22 градусов. Посев нужно периодически проветривать и увлажнять до появления всходов. Когда кротон пророс, пленку убирают, а при возникновении первых листьев растения пересаживают в отдельные горшки.ЧеренкамиДля пересадки этим способом лучше всего подходят верхушечные черенки длиной 6-10 см, которые остаются после обрезки кротона. Перед тем, как поместить их в грунт, место среза необходимо промыть водой и просушить в течение трех часов. Срез можно обработать средством, которое стимулирует образование и рост корней. После этого черенок ставят в теплую воду (23-30 градусов). Когда корешки выросли до 2 см, растение можно вносить в почву. Чтобы кротон лучше прижился, его нужно регулярно опрыскивать и подкармливать стимуляторами роста.Воздушными отводкамиТакой метод подходит для растения, у которого сильно оголился стебель. Это может произойти из-за возраста цветка или отсутствия регулярной обрезки. Чтобы размножить кротон воздушными отводками, в начале лета на стебле на расстоянии 15 см от верхушки следует сделать круговой надрез, затем обработать его стимулятором роста, обернуть сфагнумом и закрепить полиэтиленовой пленкой. Сверху ее нужно привязать так, чтобы можно было увлажнять мох. Когда корешки отрастут более чем на 5 сантиметров, отводку срезают и пересаживают в горшок.Болезни и вредителиУ кротона могут возникнуть ожоги при чрезмерном освещении, например, если цветок находится под палящими солнечными лучами. Усиленный полив и застой воды в поддоне способен вызвать загнивание корней. При этом листья сначала бледнеют, а потом опадают. Для борьбы с болезнью необходимо как можно скорее пересадить растение, также аккуратно удалить пораженные корни, а срез обработать углем.Другое заболевание, поражающее кротон, — антракноз. Он проявляется в виде серых или бурых пятен на листьях, причина — слишком частый полив, застой воды у корней. Для защиты растения нужно опрыскивать три раза в день и поливать любым фунгицидомТак как сок кротона ядовитый, его не очень любят различные вредители, но если за растением плохо ухаживать, его могут поразить паутинный клещ и щитовка:Ошибки в уходеКротон — довольно капризное растение, поэтому любые погрешности в уходе неблагоприятно сказываются на цветке, на его росте и развитии. Например, если полив недостаточный, а воздух в помещении слишком сухой, у растения начнут засыхать кончики листьев. Также к этому приводит и низкая температура воздуха. Чтобы вернуть растению здоровый вид, его следует переставить в теплое, хорошо освещенное место.Поливают растение только после того, как просохнет верхний слой почвы на 2-3 см вглубь. Пока кротон не восстановится, на первое время подкормки лучше прекратить. Другие ошибки:ПриметыСогласно народным приметам, если у кротона красные прожилки, он может вызвать пожар в доме. Также считается, что растение обладает мощной энергетикой и способно добавить своему владельцу решительности и уверенности, наладить порядок в доме, поглощать негатив, нервное напряжение, сглаживать отношения между домочадцами. По некоторым поверьям, если кротон зацвел, это означает приближение опасности. Если же он цветет во сне, это, напротив, принесет много радости в семейной жизни. Увядшие листья — к сложностям в отношениях.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

цветы, растениеводство, общество