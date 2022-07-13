"Плащ Иосифа": как вырастить кротон дома на подоконнике
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Кротон (кодиеум) — род растений семейства Молочайные, включающий в себя более 1200 видов. Представители этих комнатных цветов отличаются разнообразной яркой расцветкой листьев. О том, как ухаживать за кротоном в домашних условиях и какие есть ошибки в уходе, как правильно его размножать и пересаживать, а также описаниевидов с фото — в материале РИА Новости.
Кротон
Кротон, или кодиеум, — это декоративное комнатное растение. Кодиеум является наиболее окультуренной разновидностью кротона, которая лучше всего подходит для выращивания в комнатных условиях. Родом культура из тропических лесов юго-восточной Азии и распространена в Индии, Малайзии, Индонезии, а также на островах Океании и в Австралии. В Европе, где растение стало популярно в первой половине XIX века, его часто называют “плащ Иосифа” из-за окраски листьев в желтые, оранжевые, красные, бордовые и даже черные цвета. Количество видов разные источники указывают от 15 до 1200, но в комнатной культуре цветы представлены только кротоном Пестрым и его гибридами. Считается, что он довольно прихотливый, потому что любит высокую влажность воздуха и теплую, даже высокую температуру.
Ботаническое описание
В дикой природе кротон вырастает до трех метров в высоту, но в домашних условиях не превышает одного-полутора даже при самом тщательном уходе. Это прямостоячий кустарник, который имеет пестрые, кожистые листья, отличающиеся по формев зависимости от вида. Цвет и окраска тоже разнообразны: на листовых пластинах могут присутствовать оттенки зеленого, желтого, оранжевого и красного в виде пятен, полос, разводов и т.д. Кротон при должном уходе может расцветать, но это сильно ослабляет его, и рост останавливается на три-четыре месяца. Поэтому в домашних условиях цветоносы, как правило, удаляют.
У культуры, как и у других представителей семейства Молочайные, ядовитый для человека и животных сок. Он может вызывать рвоту, диарею, раздражение кожи, поэтому при работе с растениемнеобходимо соблюдать правила безопасности: надевать перчатки, а после — мыть руки и инструменты. Также следует ограничить доступ к нему для детей и животных.
Виды
По разным источникам существует около 15 видов кротона, на основе которых выведено множество гибридов. Они отличаются размерами, окраской и формой листьев.
Черный Принц
Листья кротона сорта "Черный принц"
Этот вид кротонаобладает темно-зелеными, почти черными листьями широкой овальной формы. На них отчетливо видны красно-оранжевые, розовые и желтые пятна.
Норма
Сорт отличается темно-зеленой листвой, на которой естьразного размера желтые пятна и ярко-красные прожилки.
Дизраэли
Дизраэли имеет листья лопастной формы. Верхняя часть куста – это зеленая листва с яркими желтыми прожилками, нижние листья окрашены в зеленовато-бурый цвет с кирпичным оттенком.
Вечнозеленый кустарник кротон
Голдфингер
Этот вид кротона отличается узкими, удлиненными и прямыми зелеными листьями. В центре листовой пластины расположена толстая желтая прожилка, кроме этого, на листьях можно увидеть неравномерно расположенные пятна, штрихи и линии.
Миссис Айстон
Это сорт с широкими округлыми листьями, вытянутый в высоту. Окрас у растения неравномерный, встречаются красные, розовые и желтые оттенки.
Тамара Бранч
Такаяразновидность кротона встречается редко и отличается двухцветными овальными листьями средней величины. Они имеют темно-зеленый цвет со светло-зелеными и белыми пятнами ближе к краям.
Мамми
У сорта Мамми узкие, небольшие листочки, края которых слегка загибаются от центра. Их окрас включает разные оттенки зеленого, желтого, розового и красного.
Кротон Мамми
Петра
Петра — один из самых распространенных сортов кротона. Имеет довольно крупные листья овальной формы, которые окрашены в насыщенный зеленый цвет с желтыми прожилками и крапинками.
Эндрю
Этот вид кротона обладает узкими длинными зелеными листьями с кремово-белыми прожилками, которые имеют волнообразную форму по краям. Растение достаточно компактное и хорошо растет в горшке.
Экселлент
Листья кротона этого сорта по форме напоминают дубовые — они крупные, плотные, с прожилками разных цветов. Сверху листовые пластины зеленовато-желтые, а снизу бордово-красные.
Нервия
У нее лопастные большие и кожистые листья. Они по мере роста изменяют свой оттенок. Например, у молодых растений пластины ярко-зеленые, у средневозрастных — зелено-желтые, а у старых имеют розовый оттенок.
Занзибар
Для этого сорта кротона характерны тонкие и длинные, свисающие вниз листья, которые неоднородны по цвету. При этом большая их часть темно-зеленого цвета с небольшими желтыми крапинками.
Кротон Занзибар
Голд Сан
Голд Сан имеет листовые пластины ланцетной формы с заостренными верхушками. Окрас листьев у растения зеленый с мелкими вкраплениями по всей поверхности.
Уход
Кротон — довольно капризное растение, поэтому требует тщательного и регулярного ухода. Например, в домашних условиях цветку необходимо не просто опрыскивание листьев, но и протирание их влажной губкой. Летом раз в месяц желательно промывать растение от пыли под душем. Также кротон не переносит полива холодной водой и сквозняков, потому что он родом из южных стран и привык к теплу.
Температура
Кротон хорошо растет и развивается при температуре от 20 до 26 градусов.
Оптимальный температурный режим по временам года:
Время года
Температура
Весна-лето
Умеренная и чуть повышенная. Лучше всего, если в помещении 20–25 градусов. В теплое время года можно выносить растение на свежий воздух, но его следует беречь от сквозняка, холодного ветра, перепадов температуры.
Осень-зима
Умеренная, слегка пониженная, оптимально 18–20 градусов, но не ниже 17, так как такой температурный режим может быть губителен для растения. Он заболеет, будет сбрасывать листья и может погибнуть. Кротон не следует ставить рядом с отопительными приборами и к холодному оконному стеклу. Также стоит избегать перепадов температур.
Даже в теплое время года кротон не рекомендуется держать на балконе, так как высока вероятность загрязнения листовых пластин пылью.
Влажность воздуха
Влажность в помещении, в котором находится кротон, должна быть всегда высокой, иначе растение будет болеть, а потом может зачахнуть и погибнуть. Оптимальный уровень — 60-80%, в зависимости от температуры воздуха. Чтобы поддерживать такие условия, можно воспользоваться увлажнителем, поставить рядом с горшком емкости с водой и т.д.
Освещение
Кротон нуждается в хорошем освещении
Кротон нуждается в хорошем освещении, однако летом при прямых солнечных лучах цветок может получить ожоги. Зимой же его можно ставить на солнце.
"Растения нужно защитить от палящих лучей, поскольку они могут негативно повлиять на состояние цветов и нарушить плавный процесс сезонного перехода. Цветок может начать увядать, терять цвет и листья. Чтобы избежать этого, следует установить защитный экран или повесить шторку. Свет должен быть мягким и рассеянным", – рассказала РИА Новости агроном ГБУ "Озеленение" Анна Корчагина.
Осенью освещение должно быть яркое, рассеянное, а световой день длиться не менее 12 часов, иначе листья потеряют пеструю окраску.
Требования к почве
Для растения лучше всего рыхлая, слабокислая, питательная почва. Может подойти и грунт для роз, орхидей или других цветущих растений. Также нередко его делают самостоятельно из торфяника, дерновой, листовой земли и речного песка (1 к 1 каждого элемента субстрата).
Горшок
Для молодых растений подойдут небольшие и неглубокие горшки, чтобы корни не загнивали от лишней влажности. По мере роста объем необходимо увеличивать ежегодно. Взрослые цветы в смене емкости нуждаются реже — раз в два-три года. Диаметр обычно увеличивают не более чем на 5 сантиметров. Можно использовать и пластмассовые, и глиняные горшки.
Грунт для пересадки растения
Местоположение
Для цветка лучше всего подходит восточная или западная сторона квартиры. Зимой горшок следует ставить на южное окно или обеспечить дополнительную подсветку, так как кротон светолюбив.
Полив
При поливе важно не допускать пересыхания и переувлажнения грунта. Процедуру проводят теплой отстоянной водой, но не холодной, чтобы избежать переохлаждения растения и его последующих болезней. Летом кротон нужно поливать по мере высыхания почвы, обычно раз в два-три дня, зимой примерно раз в пять-семь дней. Нельзя, чтобы земля была все время мокрой, но она должна оставаться увлажненной.
Опрыскивание
Растению необходимы регулярные опрыскивания для поддержания уровня влаги и внешнего вида листвы. Вода для процедуры должна быть отстоявшаяся, по температуре — на 2-4 градуса выше комнатной. Также следует протирать листья влажной губкой с внешней и внутренней стороны. Это поможет удалить загрязнения и пыль, которые негативно сказываются на здоровье растения.
Обрезка и прищипки
Красивую листву и ее оптимальный размер формируют с помощью прищипок и обрезок. У молодых растений удаляют верхушки молодых побегов, за счет чего стимулируется рост и развитие боковых. Первую процедуру проводят, когда молодое растение достигнет в высоту 15 — 20 см, далее — через каждые 20 см. Затем делают обрезку каждую весну во время активного роста кротона. Для этого укорачивают длинные побеги, обрезая их над почкой, которая обращена наружу, после — оголенные места посыпают толченым углем. Через два-три дня растение можно опрыскать стимулятором роста. Так как представители кротона ядовиты, важно соблюдать меры безопасности и работать в перчатках. Также нельзя допустить попадания сока на кожу или слизистые.
Подкормки
Молодое растение нужно регулярно пересаживать в плодородный грунт, а саму почву следует удобрять в период роста кротона. Обычно подкормку делают весной раз в одну-две недели. Для этого подходят различные минеральные удобрения для декоративных лиственных растений. Их вносят только после полива, чтобы избежать ожога корневой системы. Зимой комнатное растение также нуждается в удобрении, но проводят процедуру реже — достаточно одного раза в месяц слабым минеральным раствором.
Цветение
Если кротон зацвел, значит ему был обеспечен оптимальный уход, но чтобы не ослабить растение в этот период, цветки удаляют. Для этого формирующиеся бутоны нужно аккуратно срезать.
Пересадка
© Фото : Pexels/Greta HoffmanУдобрения для растений
© Фото : Pexels/Greta Hoffman
Удобрения для растений
Если растение молодое, его необходимо пересаживать раз в 6-12 месяцев. Когда ему уже три-четыре года, то процедуру проводят раз в два года. У совсем взрослых кротонов обычно меняют только верхний слой почвы. Пересаживают растение методом перевалки, чтобы не травмировать корневую систему. Перед этим на дно горшка следует насыпать слой камешков, керамзита, битого кирпича или глиняных черепков толщиной 2-3 см, чтобы сделать дренажную систему. Далее на нее насыпают грунт, его увлажняют в центре и делают углубление, в которое аккуратно ставят растение. При этом нельзя разбирать корни и убирать с них землю. Земляной ком нужно поместить в новый горшок и засыпать землей, не сильно примяв ее. Грунт следует увлажнить, а также опрыскать растение из пульверизатора.
Наиболее распространенные ошибки при пересадке растения:
- —проведение процедуры в период цветения;
- —неправильный подбор почвы и размер горшка;
- —отсутствие дренажных отверстий и нижнего слоя дренажа;
- —обрезка корней - это лишний стресс для растения;
- —обильный полив сразу после пересадки.
Особенности зимнего ухода
В зимний период растению необходимо обеспечить оптимальную комнатную температуру — 18-20 градусов. Также следует найти кротону освещенное солнцем место или установить дополнительную подсветку по 12-14 часов в день.
Размножение
В домашних условиях размножить кротон можно с помощью семян, черенкованием и воздушными отводками.
Семенами
Семенной метод размножения кротона наиболее сложный, так как требует четкого соблюдения технологии и поддержания нужных условий для проращивания. Перед процедурой посева семена нужно выдержать в воде при температуре около 60 градусов 30 минут, затем оставить вымачиваться на сутки. После этого набухшие семена вносят в грунт на глубину в 1 см, посев закрывают пленкой и убирают в хорошо освещенное место. Для успешного прорастания необходима температура не ниже 22 градусов. Посев нужно периодически проветривать и увлажнять до появления всходов. Когда кротон пророс, пленку убирают, а при возникновении первых листьев растения пересаживают в отдельные горшки.
Черенками
Для пересадки этим способом лучше всего подходят верхушечные черенки длиной 6-10 см, которые остаются после обрезки кротона. Перед тем, как поместить их в грунт, место среза необходимо промыть водой и просушить в течение трех часов. Срез можно обработать средством, которое стимулирует образование и рост корней. После этого черенок ставят в теплую воду (23-30 градусов). Когда корешки выросли до 2 см, растение можно вносить в почву. Чтобы кротон лучше прижился, его нужно регулярно опрыскивать и подкармливать стимуляторами роста.
Воздушными отводками
Такой метод подходит для растения, у которого сильно оголился стебель. Это может произойти из-за возраста цветка или отсутствия регулярной обрезки. Чтобы размножить кротон воздушными отводками, в начале лета на стебле на расстоянии 15 см от верхушки следует сделать круговой надрез, затем обработать его стимулятором роста, обернуть сфагнумом и закрепить полиэтиленовой пленкой. Сверху ее нужно привязать так, чтобы можно было увлажнять мох. Когда корешки отрастут более чем на 5 сантиметров, отводку срезают и пересаживают в горшок.
Болезни и вредители
У кротона могут возникнуть ожоги при чрезмерном освещении, например, если цветок находится под палящими солнечными лучами. Усиленный полив и застой воды в поддоне способен вызвать загнивание корней. При этом листья сначала бледнеют, а потом опадают. Для борьбы с болезнью необходимо как можно скорее пересадить растение, также аккуратно удалить пораженные корни, а срез обработать углем.
Другое заболевание, поражающее кротон, — антракноз. Он проявляется в виде серых или бурых пятен на листьях, причина — слишком частый полив, застой воды у корней. Для защиты растения нужно опрыскивать три раза в день и поливать любым фунгицидом
Так как сок кротона ядовитый, его не очень любят различные вредители, но если за растением плохо ухаживать, его могут поразить паутинный клещ и щитовка:
- 1Паутинные клещи. Это насекомые маленького размера — до одного мм, поэтому часто не видны невооруженным взглядом. Их выдает белая или серебристая паутина на листьях и других частях растения. Вредитель быстро расселяется, постепенно поражая всю культуру и высасывая из нее питательные вещества. Это приводит к тому, что листья желтеют, могут появиться грибковые инфекции, вследствие чего цветок погибает. Для борьбы с вредителем листья необходимо опрыскивать и обмывать водой, можно мыльным раствором, также применяются готовые инсектициды.
- 2Щитовка. Тело вредителя покрыто защитным панцирем, цвет которого варьируется от светлого, кремового, до темно-коричневого в зависимости от вида. На стволе и побегах щитовки выглядят как небольшие наросты, а питаются они соком растений. Вредитель опасен тем, что при размножении расселяется по цветку, нередко покрывая всю его поверхность. Щитовки обычно заносятся извне, факторы роста их численности — перекормка азотом, сухой воздух, резкие перепады температур, недостаток света, ошибки в поливе. Чтобы избавиться от вредителя, нужны инсектициды, различные биологические препараты и т.д.
Ошибки в уходе
Кротон — довольно капризное растение, поэтому любые погрешности в уходе неблагоприятно сказываются на цветке, на его росте и развитии. Например, если полив недостаточный, а воздух в помещении слишком сухой, у растения начнут засыхать кончики листьев. Также к этому приводит и низкая температура воздуха. Чтобы вернуть растению здоровый вид, его следует переставить в теплое, хорошо освещенное место.
Поливают растение только после того, как просохнет верхний слой почвы на 2-3 см вглубь. Пока кротон не восстановится, на первое время подкормки лучше прекратить. Другие ошибки:
- 1Если у растения массово сохнет и опадает листва, это может свидетельствовать не только о недостатке влаги, но и о низкой температуре воздуха и частых сквозняках.
- 2Листья могут высыхать и из-за низкой влажности воздуха, поэтому повысить ее следует при помощи сосуда с водой, который ставят рядом, либо воспользоваться увлажнителем. Также необходимо регулярно проводить опрыскивания и протирать листья водой.
- 3Когда листья мелкие и искривленные, значит почва истощена и требуются подкормки.
- 4Недостаток света негативно сказывается на внешнем виде листьев, они могут становиться тусклыми и бледными, терять характерный пестрый окрас. Лучше найти кротону более светлое место или установить подсветку.
Приметы
Согласно народным приметам, если у кротона красные прожилки, он может вызвать пожар в доме. Также считается, что растение обладает мощной энергетикой и способно добавить своему владельцу решительности и уверенности, наладить порядок в доме, поглощать негатив, нервное напряжение, сглаживать отношения между домочадцами. По некоторым поверьям, если кротон зацвел, это означает приближение опасности. Если же он цветет во сне, это, напротив, принесет много радости в семейной жизни. Увядшие листья — к сложностям в отношениях.