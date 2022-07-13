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В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ - РИА Новости, 13.07.2022
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В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ
В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ - РИА Новости, 13.07.2022
В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона не наблюдает системной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:08
2022-07-13T10:16
экономика
россия
снг
банковские карты
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 13 июл- РИА Новости. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона не наблюдает системной проблемы в области оформления россиянами банковских карт в странах СНГ."В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства", - указал он.По словам дипломата, "существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам"."Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос", - указал он. Биричевский считает, что "данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт". Вместе с тем он указал, что "говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится"."Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220709/karta-1801359621.html
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экономика, россия, снг, банковские карты, дмитрий биричевский
10:08 13.07.2022 (обновлено: 10:16 13.07.2022)
 
В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ

Биричевский опроверг проблемы с оформлением россиянами банковских карт в странах СНГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл- РИА Новости. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона не наблюдает системной проблемы в области оформления россиянами банковских карт в странах СНГ.
"В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства", - указал он.
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По словам дипломата, "существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам".
"Каждый банк с большой долей самостоятельности определяет, какие именно проверки проводить и какие документы запрашивать в рамках так называемого подхода "знай своего клиента" (KYC)", пояснил Биричевский.
"Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос", - указал он. Биричевский считает, что "данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт". Вместе с тем он указал, что "говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится".
"Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом", - заключил дипломат.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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ЭкономикаРоссияСНГБанковские картыДмитрий Биричевский
 
 
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