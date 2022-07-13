https://ria.ru/20220713/karty-1802123749.html

В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ

В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ - РИА Новости, 13.07.2022

В МИД опровергли проблемы с оформлением россиянами банковских карт в СНГ

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона не наблюдает системной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:08

2022-07-13T10:08

2022-07-13T10:16

экономика

россия

снг

банковские карты

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_79f9638d41b52d2c6538824f9b66842b.jpg

МОСКВА, 13 июл- РИА Новости. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона не наблюдает системной проблемы в области оформления россиянами банковских карт в странах СНГ."В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства", - указал он.По словам дипломата, "существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам"."Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос", - указал он. Биричевский считает, что "данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт". Вместе с тем он указал, что "говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится"."Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом", - заключил дипломат.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220709/karta-1801359621.html

https://ria.ru/20220618/rosturizm-1796393265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, снг, банковские карты, дмитрий биричевский