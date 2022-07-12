https://ria.ru/20220712/ukraina-1802046512.html
Испания передаст Украине военную технику, сообщили СМИ
Испания передаст Украине военную технику, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
Испания передаст Украине военную технику, сообщили СМИ
Министерство обороны Испании готовится передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113, сообщает издание Infodefensa со ссылкой на РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:51
2022-07-12T17:51
2022-07-12T18:08
в мире
педро санчес
украина
испания
мадрид
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министерство обороны Испании готовится передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113, сообщает издание Infodefensa со ссылкой на информированные источники.Как отмечается, техника, возможность передачи которой рассматривает Мадрид, в настоящее время не используется и законсервирована на складах.Подготовленная схема по передаче Киеву этого военного оборудования имеет "вид треугольника". После того, как танки и БТР станут украинской собственностью, правительство Украины будет должно профинансировать их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Для этого Украине будет необходимо подписать контракт с испанскими компаниями. Последний этап предусматривает переброску военной техники на театр военных действий.Финансовая составляющая проекта и его временные рамки пока не определены. В зависимости от масштаба капитального ремонта и сложности с поиском запасных частей общая стоимость обоих партий может составить от пяти до 15 миллионов евро, а их поставка может состояться не ранее конца 2022 года.Как отмечает издание, ранее правительство Педро Санчеса ограничивалось поставками на Украину оборонительных вооружений.
https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html
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в мире, педро санчес, украина, испания, мадрид
17:51 12.07.2022 (обновлено: 18:08 12.07.2022)
Испания передаст Украине военную технику, сообщили СМИ
Infodefensa: Испания готова передать Украине десять танков Leopard и 20 БТР М113