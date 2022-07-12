https://ria.ru/20220712/temnikova-1801882436.html

Суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к Елене Темниковой

Суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к Елене Темниковой - РИА Новости, 12.07.2022

Суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к Елене Темниковой

Арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на картинки-комиксы и серию товарных знаков Love is…, к РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:44

2022-07-12T11:44

2022-07-12T12:58

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на картинки-комиксы и серию товарных знаков Love is…, к певице Елене Темниковой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.Бренд требовал взыскать три миллиона рублей за нарушение исключительных прав истца. В августе 2020 года Темникова выпустила сингл "Как на фантиках Love is…", а в официальных соцсетях проиллюстрировала композицию gif-картинкой, напоминающей героев вкладышей одноименной жевательной резинки. Кроме того, в поддержку сингла были выпущены футболки со спорным изображением.Столичный арбитражный суд назначал экспертизу по делу, попросив эксперта ответить на вопрос, стали ли персонажи в изображениях, использованных на обложке к синглу и на футболках, результатом переработки персонажей из произведений, права на которые принадлежат голландской компании. Ответ стал отрицательным. Minikim Holland в последнее время предъявила в российские арбитражные суды несколько исков о защите своих прав на бренды и изображения. Так, суды в Москве и в Петербурге уже взыскали в ее пользу 10 тысяч рублей компенсации с сети пиццерий Royal Food, 50 тысяч – с фитнес-клуба "Алекс Фитнес", 100 тысяч – с ресторана "Беринг", 255 тысяч – с Альфа-банка.Комиксы Love is, ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Концепция выросла из небольших картинок, которые она рисовала для своего будущего мужа. Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок. После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании, художник Билл Эспри.Ранее стало известно, что молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста".

https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html

https://ria.ru/20220128/shatunov-1770042069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена темникова, шоу-бизнес, россия