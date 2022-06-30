https://ria.ru/20220630/basta-1799268960.html
Молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста"
Молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста" - РИА Новости, 30.06.2022
Молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста"
Суд по интеллектуальным правам отказал молдавской компании Wine-Trademarks в использовании товарного знака Basta/"Баста". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:48
2022-06-30T15:48
2022-06-30T15:50
шоубиз
знаменитости
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
алкоголь
пиво
бренды
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отказал молдавской компании Wine-Trademarks в использовании товарного знака Basta/"Баста". Ранее Wine-Trademarks просила признать незаконным решение Роспатента об отмене регистрации бренда Basta/"Баста" по требованию музыканта Василия Вакуленко.В апреле 2021 года Роспатент зарегистрировал товарный знак на на молдавских виноделов для двух классов товаров – безалкогольных и алкогольных напитков. Однако музыкант в июле 2021 года подал возражение. По мнению Вакуленко, были нарушены нормы Гражданского кодекса, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака имени, псевдонима или производного от них обозначения известного в России лица без его согласия.Как отметило ведомство, известность Басты подтверждается многочисленными публикациями, его альбомами, а также различными призами и музыкальными премиями, среди которых MTV Russia Music Awards, Russian Street Awards, Муз-ТВ, Russian Urban Music Awards, RU.TV, "Золотой Граммофон".Сейчас Вакуленко судится с немецкой "дочкой" российской Brocard Group, производящей косметическую и парфюмерную продукцию, в том числе туалетную воду Brocard Basta.
https://ria.ru/20220615/basta-1795511661.html
https://ria.ru/20211216/basta-1764107581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, алкоголь, пиво, бренды, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
15:48 30.06.2022 (обновлено: 15:50 30.06.2022)
Молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста"
Молдавские виноделы Wine-Trademarks не смогут выпускать напитки под брендом "Баста"
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отказал молдавской компании Wine-Trademarks в использовании товарного знака Basta/"Баста".
"Заявление иностранного лица Wine-Trademarks S.R.L. оставить без удовлетворения", – говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Решение суда пока не опубликовано.
Ранее Wine-Trademarks просила признать незаконным решение Роспатента об отмене регистрации бренда Basta/"Баста" по требованию музыканта Василия Вакуленко.
В апреле 2021 года Роспатент зарегистрировал товарный знак на на молдавских виноделов для двух классов товаров – безалкогольных и алкогольных напитков. Однако музыкант в июле 2021 года подал возражение. По мнению Вакуленко, были нарушены нормы Гражданского кодекса, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака имени, псевдонима или производного от них обозначения известного в России лица без его согласия.
Как отметило ведомство, известность Басты подтверждается многочисленными публикациями, его альбомами, а также различными призами и музыкальными премиями, среди которых MTV Russia Music Awards, Russian Street Awards, Муз-ТВ, Russian Urban Music Awards, RU.TV, "Золотой Граммофон".
Сейчас Вакуленко судится с немецкой "дочкой" российской Brocard Group, производящей косметическую и парфюмерную продукцию, в том числе туалетную воду Brocard Basta.