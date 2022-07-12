Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс

Но так было не всегда. Первоначально эти обязанности выполняли мужчины — вторые пилоты. А затем из соображений безопасности в экипаж стали добавлять третьего человека — стюарда, рассказывает бортпроводник бизнес-авиации Лилия Юлдашева.

Считается, что первая девушка — медсестра Эллен Черч — вышла в рейс только в 1930 году в США. Это был перелет из Сан-Франциско в Шайенн, после которого ей поручили сформировать отряд стюардесс с медицинским образованием. С тех пор груз ответственности за безопасность пассажиров в небе лежит на хрупких женских плечах.