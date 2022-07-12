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Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
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Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс
Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс - РИА Новости, 12.07.2022
Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных профессий в мире. Они делают все, чтобы многочасовые перелеты для пассажиров... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:00
2022-07-12T14:23
фото
туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных профессий в мире. Они делают все, чтобы многочасовые перелеты для пассажиров были приятным, а главное — безопасным приключением. О нюансах работы бортпроводников гражданской авиации — в фотоленте РИА Новости.
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08:00 12.07.2022 (обновлено: 14:23 12.07.2022)
 

Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных профессий в мире. Они делают все, чтобы многочасовые перелеты для пассажиров были приятным, а главное — безопасным приключением. О нюансах работы бортпроводников гражданской авиации — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

На рейсах как российских, так и международных авиакомпаний мужчины-бортпроводники встречаются заметно реже.

"Работу в основном выполняют красивые и хрупкие девушки. Это неспроста: наши улыбки и легкость помогают пассажирам чувствовать себя комфортно, — поясняет бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Софья Мирошник. — А на тех, кто боится летать, образ стюардессы часто действует успокаивающе".

Московский аэропорт Внуково. Стюардесса Аэрофлота после рейса
1 из 8

На рейсах как российских, так и международных авиакомпаний мужчины-бортпроводники встречаются заметно реже.

"Работу в основном выполняют красивые и хрупкие девушки. Это неспроста: наши улыбки и легкость помогают пассажирам чувствовать себя комфортно, — поясняет бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Софья Мирошник. — А на тех, кто боится летать, образ стюардессы часто действует успокаивающе".

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

Но так было не всегда. Первоначально эти обязанности выполняли мужчины — вторые пилоты. А затем из соображений безопасности в экипаж стали добавлять третьего человека — стюарда, рассказывает бортпроводник бизнес-авиации Лилия Юлдашева.

Считается, что первая девушка — медсестра Эллен Черч — вышла в рейс только в 1930 году в США. Это был перелет из Сан-Франциско в Шайенн, после которого ей поручили сформировать отряд стюардесс с медицинским образованием. С тех пор груз ответственности за безопасность пассажиров в небе лежит на хрупких женских плечах.

Стюардессы на аэродроме Домодедово
2 из 8

Но так было не всегда. Первоначально эти обязанности выполняли мужчины — вторые пилоты. А затем из соображений безопасности в экипаж стали добавлять третьего человека — стюарда, рассказывает бортпроводник бизнес-авиации Лилия Юлдашева.

Считается, что первая девушка — медсестра Эллен Черч — вышла в рейс только в 1930 году в США. Это был перелет из Сан-Франциско в Шайенн, после которого ей поручили сформировать отряд стюардесс с медицинским образованием. С тех пор груз ответственности за безопасность пассажиров в небе лежит на хрупких женских плечах.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанк

Обязанности бортпроводников постоянно менялись. Например, первая стюардесса СССР Эльза Городецкая, помимо прочего, выполняла функции еще и уборщицы салона.

Сейчас стюардов и стюардесс в основном освобождают от такой работы. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, это неправильно с точки зрения санитарных норм — сначала бегать по салону с мусорным мешком, а потом работать с едой.

"Многие думают, что наша основная задача — предоставить высококлассный сервис, но это не так, — говорит бортпроводник "Аэрофлота" Любовь Сизых. — Главное — обеспечить безопасность".

Стюардесса. Международный аэропорт Шереметьево
3 из 8

Обязанности бортпроводников постоянно менялись. Например, первая стюардесса СССР Эльза Городецкая, помимо прочего, выполняла функции еще и уборщицы салона.

Сейчас стюардов и стюардесс в основном освобождают от такой работы. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, это неправильно с точки зрения санитарных норм — сначала бегать по салону с мусорным мешком, а потом работать с едой.

"Многие думают, что наша основная задача — предоставить высококлассный сервис, но это не так, — говорит бортпроводник "Аэрофлота" Любовь Сизых. — Главное — обеспечить безопасность".

© РИА Новости / А. Князев
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Есть и подводные камни. "Постоянные смены часовых поясов, климата, полеты по ночам, трансконтинентальные рейсы — все это негативно сказывается на здоровье. Профессиональная болезнь бортпроводников — варикоз", — поясняет Любовь.

"Можно улететь в 17:00, а можно — в три часа ночи, но ты всегда должна выглядеть бодрой и выспавшейся", — добавляет Софья.

В Московском аэропорту Домодедово (рекадрированный)
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Есть и подводные камни. "Постоянные смены часовых поясов, климата, полеты по ночам, трансконтинентальные рейсы — все это негативно сказывается на здоровье. Профессиональная болезнь бортпроводников — варикоз", — поясняет Любовь.

"Можно улететь в 17:00, а можно — в три часа ночи, но ты всегда должна выглядеть бодрой и выспавшейся", — добавляет Софья.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Еще один минус — невозможность спланировать свою жизнь.

"Расписание приходит на три дня, и дальше ничего не известно. Никаких праздников для тебя не существует: можешь и Новый год в самолете встретить, и день рождения мамы в далеком Якутске отметить", — продолжает Софья.

Кроме того, девушек на борту постоянно преследует стресс. Не так улыбнулась или что-то не то сказала? Лишат части зарплаты. Кто-то рожает или возник пожар? Принимай роды, туши огонь и оставайся невозмутимой.

Бортпроводница демонстрирует правила пользования ремнем безопасности в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
5 из 8

Еще один минус — невозможность спланировать свою жизнь.

"Расписание приходит на три дня, и дальше ничего не известно. Никаких праздников для тебя не существует: можешь и Новый год в самолете встретить, и день рождения мамы в далеком Якутске отметить", — продолжает Софья.

Кроме того, девушек на борту постоянно преследует стресс. Не так улыбнулась или что-то не то сказала? Лишат части зарплаты. Кто-то рожает или возник пожар? Принимай роды, туши огонь и оставайся невозмутимой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Требования тоже строгие. Опрятный внешний вид, отсутствие видимых дефектов на лице и теле, грамотная речь, знание английского, возраст до 30 лет, идеальное здоровье — как физическое, так и психическое. Имеют значение и параметры.

"Я свидетель того, как многие опытные коллеги лишались хороших рейсов, отправлялись работать в экономический класс и в ночные смены из-за лишнего веса и возраста, — рассказывает Любовь Сизых. — Думаю, этот подход в корне неправильный. Опыт гораздо важнее внешности и фигуры".

Стюардессы авиакомпании S7 фотографируются на летном поле международного аэропорта Толмачево в Новосибирске
6 из 8

Требования тоже строгие. Опрятный внешний вид, отсутствие видимых дефектов на лице и теле, грамотная речь, знание английского, возраст до 30 лет, идеальное здоровье — как физическое, так и психическое. Имеют значение и параметры.

"Я свидетель того, как многие опытные коллеги лишались хороших рейсов, отправлялись работать в экономический класс и в ночные смены из-за лишнего веса и возраста, — рассказывает Любовь Сизых. — Думаю, этот подход в корне неправильный. Опыт гораздо важнее внешности и фигуры".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Но профессию не зря считают романтичной. Паря над облаками, бортпроводники встречают невероятно красивые рассветы, провожают закаты, видят небо, усыпанное миллиардами звезд, говорит Лилия Юлдашева.

А еще можно бесконечно много путешествовать по миру. "За это я люблю свою профессию всем сердцем, — отмечает Софья. — За перелеты, за встречи с новыми интересными людьми".

Стюардесса в салоне самолета авиакомпании Utair в аэропорту Ремезов в Тобольске
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Но профессию не зря считают романтичной. Паря над облаками, бортпроводники встречают невероятно красивые рассветы, провожают закаты, видят небо, усыпанное миллиардами звезд, говорит Лилия Юлдашева.

А еще можно бесконечно много путешествовать по миру. "За это я люблю свою профессию всем сердцем, — отмечает Софья. — За перелеты, за встречи с новыми интересными людьми".

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Случаются в небе и по-настоящему романтические истории.

"Мы летели рейсом в Улан-Батор, — вспоминает Любовь. — Я бортпроводник бизнес-класса, он — второй пилот. Познакомились, пообщались, потом он отвез меня домой. А через три дня опять попали вместе в рейс, хотя это огромная редкость. Решили, что это судьба, и больше не расставались. Вскоре поженились, дочке уже три года".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот
8 из 8

Случаются в небе и по-настоящему романтические истории.

"Мы летели рейсом в Улан-Батор, — вспоминает Любовь. — Я бортпроводник бизнес-класса, он — второй пилот. Познакомились, пообщались, потом он отвез меня домой. А через три дня опять попали вместе в рейс, хотя это огромная редкость. Решили, что это судьба, и больше не расставались. Вскоре поженились, дочке уже три года".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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