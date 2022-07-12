Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс
На рейсах как российских, так и международных авиакомпаний мужчины-бортпроводники встречаются заметно реже.
"Работу в основном выполняют красивые и хрупкие девушки. Это неспроста: наши улыбки и легкость помогают пассажирам чувствовать себя комфортно, — поясняет бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Софья Мирошник. — А на тех, кто боится летать, образ стюардессы часто действует успокаивающе".
На рейсах как российских, так и международных авиакомпаний мужчины-бортпроводники встречаются заметно реже.
"Работу в основном выполняют красивые и хрупкие девушки. Это неспроста: наши улыбки и легкость помогают пассажирам чувствовать себя комфортно, — поясняет бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Софья Мирошник. — А на тех, кто боится летать, образ стюардессы часто действует успокаивающе".
Но так было не всегда. Первоначально эти обязанности выполняли мужчины — вторые пилоты. А затем из соображений безопасности в экипаж стали добавлять третьего человека — стюарда, рассказывает бортпроводник бизнес-авиации Лилия Юлдашева.
Считается, что первая девушка — медсестра Эллен Черч — вышла в рейс только в 1930 году в США. Это был перелет из Сан-Франциско в Шайенн, после которого ей поручили сформировать отряд стюардесс с медицинским образованием. С тех пор груз ответственности за безопасность пассажиров в небе лежит на хрупких женских плечах.
Но так было не всегда. Первоначально эти обязанности выполняли мужчины — вторые пилоты. А затем из соображений безопасности в экипаж стали добавлять третьего человека — стюарда, рассказывает бортпроводник бизнес-авиации Лилия Юлдашева.
Считается, что первая девушка — медсестра Эллен Черч — вышла в рейс только в 1930 году в США. Это был перелет из Сан-Франциско в Шайенн, после которого ей поручили сформировать отряд стюардесс с медицинским образованием. С тех пор груз ответственности за безопасность пассажиров в небе лежит на хрупких женских плечах.
Обязанности бортпроводников постоянно менялись. Например, первая стюардесса СССР Эльза Городецкая, помимо прочего, выполняла функции еще и уборщицы салона.
Сейчас стюардов и стюардесс в основном освобождают от такой работы. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, это неправильно с точки зрения санитарных норм — сначала бегать по салону с мусорным мешком, а потом работать с едой.
"Многие думают, что наша основная задача — предоставить высококлассный сервис, но это не так, — говорит бортпроводник "Аэрофлота" Любовь Сизых. — Главное — обеспечить безопасность".
Обязанности бортпроводников постоянно менялись. Например, первая стюардесса СССР Эльза Городецкая, помимо прочего, выполняла функции еще и уборщицы салона.
Сейчас стюардов и стюардесс в основном освобождают от такой работы. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, это неправильно с точки зрения санитарных норм — сначала бегать по салону с мусорным мешком, а потом работать с едой.
"Многие думают, что наша основная задача — предоставить высококлассный сервис, но это не так, — говорит бортпроводник "Аэрофлота" Любовь Сизых. — Главное — обеспечить безопасность".
Есть и подводные камни. "Постоянные смены часовых поясов, климата, полеты по ночам, трансконтинентальные рейсы — все это негативно сказывается на здоровье. Профессиональная болезнь бортпроводников — варикоз", — поясняет Любовь.
"Можно улететь в 17:00, а можно — в три часа ночи, но ты всегда должна выглядеть бодрой и выспавшейся", — добавляет Софья.
Есть и подводные камни. "Постоянные смены часовых поясов, климата, полеты по ночам, трансконтинентальные рейсы — все это негативно сказывается на здоровье. Профессиональная болезнь бортпроводников — варикоз", — поясняет Любовь.
"Можно улететь в 17:00, а можно — в три часа ночи, но ты всегда должна выглядеть бодрой и выспавшейся", — добавляет Софья.
Еще один минус — невозможность спланировать свою жизнь.
"Расписание приходит на три дня, и дальше ничего не известно. Никаких праздников для тебя не существует: можешь и Новый год в самолете встретить, и день рождения мамы в далеком Якутске отметить", — продолжает Софья.
Кроме того, девушек на борту постоянно преследует стресс. Не так улыбнулась или что-то не то сказала? Лишат части зарплаты. Кто-то рожает или возник пожар? Принимай роды, туши огонь и оставайся невозмутимой.
Еще один минус — невозможность спланировать свою жизнь.
"Расписание приходит на три дня, и дальше ничего не известно. Никаких праздников для тебя не существует: можешь и Новый год в самолете встретить, и день рождения мамы в далеком Якутске отметить", — продолжает Софья.
Кроме того, девушек на борту постоянно преследует стресс. Не так улыбнулась или что-то не то сказала? Лишат части зарплаты. Кто-то рожает или возник пожар? Принимай роды, туши огонь и оставайся невозмутимой.
Требования тоже строгие. Опрятный внешний вид, отсутствие видимых дефектов на лице и теле, грамотная речь, знание английского, возраст до 30 лет, идеальное здоровье — как физическое, так и психическое. Имеют значение и параметры.
"Я свидетель того, как многие опытные коллеги лишались хороших рейсов, отправлялись работать в экономический класс и в ночные смены из-за лишнего веса и возраста, — рассказывает Любовь Сизых. — Думаю, этот подход в корне неправильный. Опыт гораздо важнее внешности и фигуры".
Требования тоже строгие. Опрятный внешний вид, отсутствие видимых дефектов на лице и теле, грамотная речь, знание английского, возраст до 30 лет, идеальное здоровье — как физическое, так и психическое. Имеют значение и параметры.
"Я свидетель того, как многие опытные коллеги лишались хороших рейсов, отправлялись работать в экономический класс и в ночные смены из-за лишнего веса и возраста, — рассказывает Любовь Сизых. — Думаю, этот подход в корне неправильный. Опыт гораздо важнее внешности и фигуры".
Но профессию не зря считают романтичной. Паря над облаками, бортпроводники встречают невероятно красивые рассветы, провожают закаты, видят небо, усыпанное миллиардами звезд, говорит Лилия Юлдашева.
А еще можно бесконечно много путешествовать по миру. "За это я люблю свою профессию всем сердцем, — отмечает Софья. — За перелеты, за встречи с новыми интересными людьми".
Но профессию не зря считают романтичной. Паря над облаками, бортпроводники встречают невероятно красивые рассветы, провожают закаты, видят небо, усыпанное миллиардами звезд, говорит Лилия Юлдашева.
А еще можно бесконечно много путешествовать по миру. "За это я люблю свою профессию всем сердцем, — отмечает Софья. — За перелеты, за встречи с новыми интересными людьми".
Случаются в небе и по-настоящему романтические истории.
"Мы летели рейсом в Улан-Батор, — вспоминает Любовь. — Я бортпроводник бизнес-класса, он — второй пилот. Познакомились, пообщались, потом он отвез меня домой. А через три дня опять попали вместе в рейс, хотя это огромная редкость. Решили, что это судьба, и больше не расставались. Вскоре поженились, дочке уже три года".
Случаются в небе и по-настоящему романтические истории.
"Мы летели рейсом в Улан-Батор, — вспоминает Любовь. — Я бортпроводник бизнес-класса, он — второй пилот. Познакомились, пообщались, потом он отвез меня домой. А через три дня опять попали вместе в рейс, хотя это огромная редкость. Решили, что это судьба, и больше не расставались. Вскоре поженились, дочке уже три года".