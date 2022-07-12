https://ria.ru/20220712/putin-1801902035.html
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана - РИА Новости, 12.07.2022
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:23
2022-07-12T12:23
2022-07-12T12:28
владимир путин
санкт-петербург
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
12:23 12.07.2022 (обновлено: 12:28 12.07.2022)
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана
Путин и Токаев по телефону подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства