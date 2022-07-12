https://ria.ru/20220712/putin-1801902035.html

Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана

Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана - РИА Новости, 12.07.2022

Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:23

2022-07-12T12:23

2022-07-12T12:28

владимир путин

санкт-петербург

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800937722.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, санкт-петербург, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире