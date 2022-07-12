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Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным - РИА Новости, 12.07.2022
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Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным
Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным - РИА Новости, 12.07.2022
Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным
Единичный случай заболевания оспой обезьян в России не представляет опасности в плане распространения инфекции, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:46
2022-07-12T13:46
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
владимир круглый
оспа обезьян
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Единичный случай заболевания оспой обезьян в России не представляет опасности в плане распространения инфекции, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Оспа обезьян – малоконтагиозное (малозаразное – ред.) заболевание", - сказал сенатор, напомнив, что есть методические указания Роспотребнадзора по лечению пациентов с этой инфекцией.Круглый подчеркнул, что появление в России единичного пациента "никакой опасности в плане распространения инфекции не представляет". По его словам, существуют ПЦР-тесты для определения оспы обезьян, которые производит "Вектор". По мнению законодателя, эти тесты "вряд ли будут востребованы". Он напомнил, что профилактикой заболевания является вакцинация от обычной оспы, многие россияне делали эту вакцины еще с советских времен.Сенатор отметил, что "у него нет информации", что оспа обезьян может оставлять следы на лице у переболевших.
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, владимир круглый, оспа обезьян
13:46 12.07.2022
 
Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным

Сенатор Круглый считает, что опасности распространения оспы обезьян в России нет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Единичный случай заболевания оспой обезьян в России не представляет опасности в плане распространения инфекции, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:45
В Петербурге дезинфицируют места, которые посещал пациент с оспой обезьян
"Оспа обезьян – малоконтагиозное (малозаразное – ред.) заболевание", - сказал сенатор, напомнив, что есть методические указания Роспотребнадзора по лечению пациентов с этой инфекцией.
Круглый подчеркнул, что появление в России единичного пациента "никакой опасности в плане распространения инфекции не представляет". По его словам, существуют ПЦР-тесты для определения оспы обезьян, которые производит "Вектор". По мнению законодателя, эти тесты "вряд ли будут востребованы". Он напомнил, что профилактикой заболевания является вакцинация от обычной оспы, многие россияне делали эту вакцины еще с советских времен.
Сенатор отметил, что "у него нет информации", что оспа обезьян может оставлять следы на лице у переболевших.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФВладимир КруглыйОспа обезьян
 
 
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