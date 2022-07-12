https://ria.ru/20220712/ospa-1801921238.html

Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным

Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным - РИА Новости, 12.07.2022

Сенатор назвал случай заболевания оспой обезьян в России единичным

Единичный случай заболевания оспой обезьян в России не представляет опасности в плане распространения инфекции, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:46

2022-07-12T13:46

2022-07-12T13:46

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

владимир круглый

оспа обезьян

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Единичный случай заболевания оспой обезьян в России не представляет опасности в плане распространения инфекции, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. Управление ведомства подтвердило, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает."Оспа обезьян – малоконтагиозное (малозаразное – ред.) заболевание", - сказал сенатор, напомнив, что есть методические указания Роспотребнадзора по лечению пациентов с этой инфекцией.Круглый подчеркнул, что появление в России единичного пациента "никакой опасности в плане распространения инфекции не представляет". По его словам, существуют ПЦР-тесты для определения оспы обезьян, которые производит "Вектор". По мнению законодателя, эти тесты "вряд ли будут востребованы". Он напомнил, что профилактикой заболевания является вакцинация от обычной оспы, многие россияне делали эту вакцины еще с советских времен.Сенатор отметил, что "у него нет информации", что оспа обезьян может оставлять следы на лице у переболевших.

https://ria.ru/20220712/ospa-1801908644.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, владимир круглый, оспа обезьян