https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

Будет ли кино: какие фильмы теперь покажут на российских фестивалях

Будет ли кино: какие фильмы теперь покажут на российских фестивалях - РИА Новости, 12.07.2022

Будет ли кино: какие фильмы теперь покажут на российских фестивалях

Пока проведение "Кинотавра" под вопросом, другие российские кинофестивали не замораживают подготовку к новым или дебютным сезонам. Несмотря на санкции,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

2022-07-12T08:00

олег меньшиков

виктор сухоруков

павел прилучный

франция

россия

сочи

роза хутор

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Пока проведение "Кинотавра" под вопросом, другие российские кинофестивали не замораживают подготовку к новым или дебютным сезонам. Несмотря на санкции, Санкт-Петербург ждет фильмы из Франции, Пермь готовится к визиту гостей из Финляндии, а ММКФ рассматривает более 200 заявок со всего мира. О том, как организаторы преодолевают трудности и какое кино все же приедет в Россию, — в материале РИА Новости.Азия и Океания на ММКФМосковский международный кинофестиваль, который состоится осенью, готов открывать "новые имена, страны и территории". На основной конкурс подали уже более 200 заявок.География обширна — от Аргентины, Бразилии, США до Великобритании, Сербии, Италии, Индии, Китая и даже Океании. Но в приоритете — работы кинематографистов из Азиатско-Тихоокеанского региона.Программу объявят в конце июля — начале августа.ММКФ пройдет с 26 августа по 2 сентября."Капля" хоррора из ТурцииПрограмма международного кинофестиваля остросюжетного кино и фильмов ужасов "Капля" будет не менее разнообразной и зловещей, чем обычно, уверяет президент Виктор Буланкин.У "Капли" — международные жюри, гости и картины, но сейчас, по его словам, многие иностранцы не готовы ехать в Россию. Есть сложности и с подачей заявок, ведь аналогов зарубежным ресурсам нет.Однако список кандидатов на участие уже длинный, и по объему конкурсной программы смотр не будет отличаться от предыдущих сезонов, говорит Буланкин. Речь идет и о поджанрах работ, и о географическом разнообразии.Гости из Европы и Азии будут присутствовать, вероятнее всего, в zoom-режиме.Фестиваль "Капля" состоится с 21 по 25 сентября.Франция — лидер по заявкам в ПетербургеМеждународный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, а также анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" получил больше всего иностранных заявок из Франции (110 картин). Следом идут Китай (45), США и Германия (по 38), Испания (36), Великобритания (26) — согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости. Есть кандидаты из других европейских, азиатских и латиноамериканских стран.Утвержденные фильмы по внеконкурсной программе уже есть, а отбор конкурсных работ еще идет, сообщают в пресс-службе. Ожидают зарубежных гостей, но информацию о них, как и о жюри, не раскрывают."Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 28 октября.Любительское французское кино в ПермиМеждународный фестиваль документального кино в Перми "Флаэртиана" в этом году ждет в гости режиссеров из Финляндии, Турции, Израиля, а также собирается показать любительские съемки из Франции и России.Для участия в профильной индустриальной программе приглашены постановщики и продюсеры из Турции, Казахстана, Литвы."Флаэртиана" впервые представит программу любительского кино "Замочная скважина времени": съемки из Франции и России 1940-70-х годов.Будут онлайн-показы: фестиваль получил согласие от дистрибьюторов картин иранского и французско-финского производства. Во внеконкурсной программе планируются сеансы как российских картин, так и зарубежных — из Франции, США, Италии, Ирана.Фестиваль "Флаэртиана" пройдет с 16 по 22 сентября в Перми.Сериалы на "Розе Хутор"Состоятся в этом году и смотры сериалов — например, первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Российские платформы покажут на "Розе Хутор" главные проекты сезона 2022-2023.А по вечерам обещают сеансы новых полнометражных фильмов.Развлекательную часть совместят с профессиональной. Представители онлайн-сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, поговорят о планах, развитии, взаимодействии и трендах."Новый сезон" пройдет в Сочи 18-24 сентября.Короткий метр и звезды в СочиДебютант в сфере короткометражек — "Емеля Fest" в Сочи, открытый независимый творческий конкурс для талантливых новичков.На "Емеля Fest" в качестве почетных гостей̆ и членов жюри приглашены Олег Меньшиков, Виктор Сухоруков, Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Семен Трескунов.Участники фестиваля — фильмы, созданные в разных городах России с 2020 по 2022 год. Основная программа будет состоять из 20 картин хронометражем до 40 минут. Одну половину выберут программной дирекцией, а другую — открытым зрительским голосованием.Главным призом фестиваля станет возможность снять полнометражную работу, которая выйдет в прокат в кинотеатрах России."Емеля Fest" пройдет в Сочи с 23 по 25 сентября.

https://ria.ru/20220708/kino-1800190608.html

https://ria.ru/20220619/kino-1795875726.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

олег меньшиков, виктор сухоруков, павел прилучный, франция, россия, сочи, роза хутор, санкт-петербург, пермь, кино и сериалы, знаменитости, культура, кинотавр