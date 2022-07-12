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Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ - РИА Новости, 12.07.2022
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Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ
Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ - РИА Новости, 12.07.2022
Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ
Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в пятницу, днем выехал из храма Дзодзёдзи в Токио после церемонии похорон. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:44
2022-07-12T14:52
в мире
синдзо абэ
япония
токио
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
фумио кисида
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в пятницу, днем выехал из храма Дзодзёдзи в Токио после церемонии похорон. К штаб-квартире Либерально-демократической партии, которую он возглавлял до 2020 года, на обочины дорог, у связанных с именем Абэ мест – парламента, здания нижней палаты, канцелярии премьер-министра - вышли люди, чтобы проводить его, передает корреспондент РИА Новости.После храма кортеж направился к штаб-квартире ЛДП. Здесь перед зданием партии было установлено несколько алтарей, к которым люди несли цветы. Очередь и сейчас, через несколько часов после завершения похоронной церемонии, опоясывает по периметру весь огромный квартал, стоять в ней – около двух часов."Абэ часто ругали, что при нем усилилось расслоение общества, его разъединение. А сейчас все вышли на улицы и нет никакого разъединения", - переговариваются между собой женщины, стоящие на обочине в ожидании кортежа. Кортеж замедляет ход перед поворотом, на пассажирском месте в машине-катафалке удается увидеть вдову Абэ – Акиэ. В толпе слышны крики "Спасибо!", "Спасибо за ваш труд!". Многие вытирают глаза. Когда кортеж проезжает мимо, люди склоняются в поклоне, провожая своего премьер-министра.Без "экс"Абэ дольше всех в истории Японии занимал этот пост. Возможно, этим объясняется, что то и дело люди оговариваются, забывая слово "бывший". Даже действующий премьер-министр Фумио Кисида, с которым у Абэ в последние месяцы были серьезные разногласия, часто называет его премьер-министром - без "экс". А может быть, он так и остался в памяти как наиболее яркий за последние годы политик на этом посту, несмотря на то что после него сменились уже два премьер-министра.Абэ называли "самым правым" на парламентском небосклоне Японии, он провел закон о праве на коллективную самооборону, хотел внести изменения в конституцию, зафиксировав в ней роль сил самообороны. Но, несмотря на это его трудно было назвать "ястребом" - настолько не вяжется это слово с его мягкой обезоруживающей улыбкой, с иронией и беззлобно отметающего критику в свой адрес с уверенностью человека, который с детства привык, что он любим и счастлив. В семье, среди друзей, среди соратников, в браке."Я не могу сказать, что была его поклонницей. Но такой ужасный финал… Так жаль", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из женщин в очереди к алтарю у штаб-квартиры ЛДП.Абэ резко критиковали, у оппонентов он вызывал раздражение, иногда насмешку, но трудно поверить, чтобы он мог вызвать у кого-то ненависть. От этого, наверное, вот уже пять дней Япония не может примириться с произошедшим – выстрелы на улице средь бела дня, на глазах у людей и бездействовавшей охраны. Потом вертолет скорой помощи, покрасневшие глаза премьер-министра Фумио Кисиды, срочно вернувшегося в Токио из предвыборной поездки, сухие глаза и прямая спина Акиэ Абэ, входящей в больницу, в которой через полчаса после ее приезда объявят о смерти Синдзо Абэ.Кортеж совершил прощальный круг по местам, с которыми при жизни был связан бывший премьер-министр: штаб-квартира Либерально-демократической партии, лидером которой он был до августа 2020 года, а с прошлого года и до дня смерти возглавлял самую крупную и влиятельную фракцию; здание нижней палаты парламента, депутатом которой он был до последнего дня; здание канцелярии премьер-министра, в котором он работал в качестве главы правительства в течение 8 лет и 8 месяцев – самое продолжительное время для этого поста в истории Японии; основное здание парламента.После этого кортеж направился к месту кремации, как это принято в Японии по буддистскому обряду.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара в пятницу 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови.
https://ria.ru/20220711/yaponiya-1801744843.html
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в мире, синдзо абэ, япония, токио, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фумио кисида
13:44 12.07.2022 (обновлено: 14:52 12.07.2022)
 
Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ

Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал из храма в Токио

© AP Photo / Hiro KomaeЦеремония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Hiro Komae
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в пятницу, днем выехал из храма Дзодзёдзи в Токио после церемонии похорон. К штаб-квартире Либерально-демократической партии, которую он возглавлял до 2020 года, на обочины дорог, у связанных с именем Абэ мест – парламента, здания нижней палаты, канцелярии премьер-министра - вышли люди, чтобы проводить его, передает корреспондент РИА Новости.
После храма кортеж направился к штаб-квартире ЛДП. Здесь перед зданием партии было установлено несколько алтарей, к которым люди несли цветы. Очередь и сейчас, через несколько часов после завершения похоронной церемонии, опоясывает по периметру весь огромный квартал, стоять в ней – около двух часов.
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"Абэ часто ругали, что при нем усилилось расслоение общества, его разъединение. А сейчас все вышли на улицы и нет никакого разъединения", - переговариваются между собой женщины, стоящие на обочине в ожидании кортежа. Кортеж замедляет ход перед поворотом, на пассажирском месте в машине-катафалке удается увидеть вдову Абэ – Акиэ. В толпе слышны крики "Спасибо!", "Спасибо за ваш труд!". Многие вытирают глаза. Когда кортеж проезжает мимо, люди склоняются в поклоне, провожая своего премьер-министра.

Без "экс"

Абэ дольше всех в истории Японии занимал этот пост. Возможно, этим объясняется, что то и дело люди оговариваются, забывая слово "бывший". Даже действующий премьер-министр Фумио Кисида, с которым у Абэ в последние месяцы были серьезные разногласия, часто называет его премьер-министром - без "экс". А может быть, он так и остался в памяти как наиболее яркий за последние годы политик на этом посту, несмотря на то что после него сменились уже два премьер-министра.
Абэ называли "самым правым" на парламентском небосклоне Японии, он провел закон о праве на коллективную самооборону, хотел внести изменения в конституцию, зафиксировав в ней роль сил самообороны. Но, несмотря на это его трудно было назвать "ястребом" - настолько не вяжется это слово с его мягкой обезоруживающей улыбкой, с иронией и беззлобно отметающего критику в свой адрес с уверенностью человека, который с детства привык, что он любим и счастлив. В семье, среди друзей, среди соратников, в браке.
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Убийца Абэ начал готовить нападение с прошлого года, сообщают СМИ
"Я не могу сказать, что была его поклонницей. Но такой ужасный финал… Так жаль", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из женщин в очереди к алтарю у штаб-квартиры ЛДП.
Абэ резко критиковали, у оппонентов он вызывал раздражение, иногда насмешку, но трудно поверить, чтобы он мог вызвать у кого-то ненависть. От этого, наверное, вот уже пять дней Япония не может примириться с произошедшим – выстрелы на улице средь бела дня, на глазах у людей и бездействовавшей охраны. Потом вертолет скорой помощи, покрасневшие глаза премьер-министра Фумио Кисиды, срочно вернувшегося в Токио из предвыборной поездки, сухие глаза и прямая спина Акиэ Абэ, входящей в больницу, в которой через полчаса после ее приезда объявят о смерти Синдзо Абэ.
Кортеж совершил прощальный круг по местам, с которыми при жизни был связан бывший премьер-министр: штаб-квартира Либерально-демократической партии, лидером которой он был до августа 2020 года, а с прошлого года и до дня смерти возглавлял самую крупную и влиятельную фракцию; здание нижней палаты парламента, депутатом которой он был до последнего дня; здание канцелярии премьер-министра, в котором он работал в качестве главы правительства в течение 8 лет и 8 месяцев – самое продолжительное время для этого поста в истории Японии; основное здание парламента.
После этого кортеж направился к месту кремации, как это принято в Японии по буддистскому обряду.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара в пятницу 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови.
Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Hiro Komae

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

Катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ возле буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AFP 2022 / Philip Fong

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

Вдова Акиэ Абэ в автомобиле с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
© AP Photo / Hiro Komae

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

Люди стоят в очереди перед молитвой, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в храме Дзодзёдзи, Токио
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Hiro Komae

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
В миреСиндзо АбэЯпонияТокиоНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэФумио Кисида
 
 
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