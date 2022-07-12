https://ria.ru/20220712/abe-1801920106.html

Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ

Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ - РИА Новости, 12.07.2022

Япония вышла на улицы, чтобы проводить в последний путь экс-премьера Абэ

Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в пятницу, днем выехал из храма Дзодзёдзи в Токио после церемонии похорон. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:44

2022-07-12T13:44

2022-07-12T14:52

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Траурный кортеж с гробом экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в пятницу, днем выехал из храма Дзодзёдзи в Токио после церемонии похорон. К штаб-квартире Либерально-демократической партии, которую он возглавлял до 2020 года, на обочины дорог, у связанных с именем Абэ мест – парламента, здания нижней палаты, канцелярии премьер-министра - вышли люди, чтобы проводить его, передает корреспондент РИА Новости.После храма кортеж направился к штаб-квартире ЛДП. Здесь перед зданием партии было установлено несколько алтарей, к которым люди несли цветы. Очередь и сейчас, через несколько часов после завершения похоронной церемонии, опоясывает по периметру весь огромный квартал, стоять в ней – около двух часов."Абэ часто ругали, что при нем усилилось расслоение общества, его разъединение. А сейчас все вышли на улицы и нет никакого разъединения", - переговариваются между собой женщины, стоящие на обочине в ожидании кортежа. Кортеж замедляет ход перед поворотом, на пассажирском месте в машине-катафалке удается увидеть вдову Абэ – Акиэ. В толпе слышны крики "Спасибо!", "Спасибо за ваш труд!". Многие вытирают глаза. Когда кортеж проезжает мимо, люди склоняются в поклоне, провожая своего премьер-министра.Без "экс"Абэ дольше всех в истории Японии занимал этот пост. Возможно, этим объясняется, что то и дело люди оговариваются, забывая слово "бывший". Даже действующий премьер-министр Фумио Кисида, с которым у Абэ в последние месяцы были серьезные разногласия, часто называет его премьер-министром - без "экс". А может быть, он так и остался в памяти как наиболее яркий за последние годы политик на этом посту, несмотря на то что после него сменились уже два премьер-министра.Абэ называли "самым правым" на парламентском небосклоне Японии, он провел закон о праве на коллективную самооборону, хотел внести изменения в конституцию, зафиксировав в ней роль сил самообороны. Но, несмотря на это его трудно было назвать "ястребом" - настолько не вяжется это слово с его мягкой обезоруживающей улыбкой, с иронией и беззлобно отметающего критику в свой адрес с уверенностью человека, который с детства привык, что он любим и счастлив. В семье, среди друзей, среди соратников, в браке."Я не могу сказать, что была его поклонницей. Но такой ужасный финал… Так жаль", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из женщин в очереди к алтарю у штаб-квартиры ЛДП.Абэ резко критиковали, у оппонентов он вызывал раздражение, иногда насмешку, но трудно поверить, чтобы он мог вызвать у кого-то ненависть. От этого, наверное, вот уже пять дней Япония не может примириться с произошедшим – выстрелы на улице средь бела дня, на глазах у людей и бездействовавшей охраны. Потом вертолет скорой помощи, покрасневшие глаза премьер-министра Фумио Кисиды, срочно вернувшегося в Токио из предвыборной поездки, сухие глаза и прямая спина Акиэ Абэ, входящей в больницу, в которой через полчаса после ее приезда объявят о смерти Синдзо Абэ.Кортеж совершил прощальный круг по местам, с которыми при жизни был связан бывший премьер-министр: штаб-квартира Либерально-демократической партии, лидером которой он был до августа 2020 года, а с прошлого года и до дня смерти возглавлял самую крупную и влиятельную фракцию; здание нижней палаты парламента, депутатом которой он был до последнего дня; здание канцелярии премьер-министра, в котором он работал в качестве главы правительства в течение 8 лет и 8 месяцев – самое продолжительное время для этого поста в истории Японии; основное здание парламента.После этого кортеж направился к месту кремации, как это принято в Японии по буддистскому обряду.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара в пятницу 8 июля. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови.

https://ria.ru/20220711/yaponiya-1801744843.html

https://ria.ru/20220711/napadenie-1801663815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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