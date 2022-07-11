https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html

Соседов раскритиковал репертуар Шатунова

Соседов раскритиковал репертуар Шатунова - РИА Новости, 11.07.2022

Соседов раскритиковал репертуар Шатунова

Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:30

2022-07-11T14:30

2022-07-11T14:30

шоубиз

юрий шатунов

шоу-бизнес

знаменитости

сергей соседов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил репертуар.Ранее критик высказал, предположение, что многие звезды не пришли на прощание с певцом, поскольку относились к нему "так себе".Он также добавил, что у Шатунова не было музыкального образования и великого голоса, заявив, что артист – "посредственность".Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

юрий шатунов, шоу-бизнес, знаменитости, сергей соседов