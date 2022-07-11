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Соседов раскритиковал репертуар Шатунова - РИА Новости, 11.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова - РИА Новости, 11.07.2022
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова
Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:30
2022-07-11T14:30
шоубиз
юрий шатунов
шоу-бизнес
знаменитости
сергей соседов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил репертуар.Ранее критик высказал, предположение, что многие звезды не пришли на прощание с певцом, поскольку относились к нему "так себе".Он также добавил, что у Шатунова не было музыкального образования и великого голоса, заявив, что артист – "посредственность".Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html
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юрий шатунов, шоу-бизнес, знаменитости, сергей соседов
14:30 11.07.2022
 
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова

Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова после ухода из "Ласкового мая"

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил репертуар.

"Петь сегодня, в полтинник, про первую любовь, первый поцелуй или "ты ушла и не пришла" – ну, это смешно", – заявил Соседов.

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"До безумия любил": директор Шатунова рассказал о чувствах певца к жене
Ранее критик высказал, предположение, что многие звезды не пришли на прощание с певцом, поскольку относились к нему "так себе".
"Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями", – сказал Соседов.
Он также добавил, что у Шатунова не было музыкального образования и великого голоса, заявив, что артист – "посредственность".
Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова
 
ШоубизЮрий ШатуновШоу-бизнесЗнаменитостиСергей Соседов
 
 
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