https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова - РИА Новости, 11.07.2022
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова
Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:30
2022-07-11T14:30
2022-07-11T14:30
шоубиз
юрий шатунов
шоу-бизнес
знаменитости
сергей соседов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797503850_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_18c094d10b6862cd373fd72fe3f50237.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова. По мнению критика в шоу "Хватит слухов!", после ухода из группы "Ласковый май" артист не обновил репертуар.Ранее критик высказал, предположение, что многие звезды не пришли на прощание с певцом, поскольку относились к нему "так себе".Он также добавил, что у Шатунова не было музыкального образования и великого голоса, заявив, что артист – "посредственность".Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797503850_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_3f105574bdb5fde6e7e1f96fc8f338eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, шоу-бизнес, знаменитости, сергей соседов
Соседов раскритиковал репертуар Шатунова
Сергей Соседов раскритиковал репертуар Юрия Шатунова после ухода из "Ласкового мая"